Прицелился и застрелил: сумской депутат убил мужчину

Депутат Сумского облсовета застрелил из собственного оружия 46-летнего работника лесничества.

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Сумской депутат застрелил мужчину из собственного оружия / Коллаж: Главред, фото: Сумская областная прокуратура

Депутат Сумского областного совета застрелил человека. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Произошло это 21 июня вечером. Депутат находился на территории охотничьего хозяйства "Северный лес" в селе Заречье Конотопского района. Он пристреливался из собственного карабина.

46-летний работник лесничества в этот момент попал в зону ведения огня и депутат выстрелил в мужчину, вместо установленной мишени.

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Работник лесничества от полученных травм скончался на месте. Самого же депутата задержали и отправили в изолятор временного содержания под стражей. Пока его имя не называю. В то же время известно, что ему уже сообщили о подозрении по статье "Умышленное убийство".

Напомним, в апреле этого года пьяный председатель РОА влетел в толпу в Броварах. Количество алкоголя в крови председателя Броварского РОА превышало норму в 11 с половиной раз. Тогда в результате аварии пострадали по меньшей мере 4 человека, некоторых доставали из-под колес.

Также недавно сообщалось о том, что в Днепре 20 июня между бывшим военным и Тищенко состоялась словесная перепалка. Павлов был недоволен тем, что неизвестные люди без причины одели военную форму, балаклавы и носили с собой оружие. Экс-военный прогуливался по улице со своим новорожденным ребенком.

В ходе перепалки его начали незаконно задерживать, пытаться "скрутить", не обращая внимание на то, что Павлов держал детскую коляску с ребенком. В какой-то момент он отпустил коляску и "охранники Тищенко" повалили его на землю. На мужчину надели наручники и даже избивали его.

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