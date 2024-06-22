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"Это будет последний день существования": дипломат сказал, применит ли Путин "ядерку"

Руслана Заклинская
22 июня 2024, 21:17
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Путина неоднократно предупреждали о том, что произойдет в случае применения ядерного оружия, в России это понимают, рассказал Владимир Огрызко.
'Это будет последний день существования': дипломат сказал, применит ли Путин 'ядерку'
Готов ли Путин применить ядерное оружие - дипломат ответил / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Заявления российского лидера Владимира Путина о применении ядерного оружия в Украине являются блефом. Российский диктатор не разыграет ядерный сценарий, поскольку понимает фатальные последствия. Об этом во время чата на Главреде рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

"Честно говоря, я не понимаю смысла таких заявлений... Путин, безусловно, не применит ядерное оружие. Потому что его уже неоднократно предупредили о том, что произойдет в случае применения ядерного оружия: это будет последний день физического существования Путина и его окружения. В России это прекрасно понимают", - пояснил дипломат.

По словам Огрызко, Путин, как большой жизнелюб, не будет рисковать своей жизнью и имуществом, в частности дворцами, яхтами и другими атрибутами роскоши. Поэтому подобные заявления о возможности применения ядерного оружия являются лишь очередными попытками запугивания, которым не стоит подыгрывать.

Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко:

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Ядерные угрозы России - что известно

Как ранее сообщал Главред, если глава РФ Владимир Путин решит применить ядерное оружие, НАТО может ответить неядерным оружием по российской территории. На Западе уже не боятся кремлевских ядерных угроз и фактически сделали Путину последнее "китайское" предупреждение.

Ранее в СНБО предупредили, что российский диктатор Владимир Путин может принять решение нанести тактический ядерный ударв случае разгрома армии РФ в войне в Украине.

Накануне стало известно, что Кремль убедился в эффективности ядерного оружия без его применения - путем шантажа и угроз. Поэтому, вероятность, что в этой войне скажет свое слово ядерное оружие небольшая, но ее не стоит недооценивать.

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