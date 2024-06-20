Последнее предупреждение Путину: сценарий ответа Запада в случае ядерного удара

Страны НАТО могут нанести решительные удары по территории агрессора России, у которой проблемы с системами противоракетной обороны, считает Дмитрий Снегирев.

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Путин получит решительный ответ в случае применения ядерного оружия - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Если глава РФ Владимир Путин решит применить ядерное оружие, НАТО может ответить неядерным оружием по российской территории. На Западе уже не боятся кремлевских ядерных угроз и фактически сделали Путину последнее "китайское" предупреждение. Об этом заявил военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что западный мир ответит России в случае ее применения ядерного оружия. Страны Североатлантического альянса оставили за собой такое право.

"Это будет ответ конвенционным вооружением. Уже были предупреждения со стороны западных государств, и тон этих предупреждений с 2022 года не меняется. Тогда и сейчас прозвучали те же тезисы о том, что в случае применения тактического ядерного оружия страны НАТО оставляют за собой право адекватного ответа по территории Российской федерации с использованием конвенционных видов вооружения", - считает эксперт.

По его словам, могут быть уничтожены стратегические объекты РФ в оккупированном Крыму, такие как базы ЧФ РФ и в Новороссийске.

"Как показывает практика, система противоракетной обороны Российской Федерации сейчас фактически не отвечает потребностям и нейтрализации внешних угроз. Поэтому это более чем серьезное предупреждение со стороны стран Запада", - полагает Снегирев.

Также он добавил, что Путин уже получил последнее "китайское" предупреждение от Запада, который перестал бояться его ядерных угроз.

"Вспомним последние заявления Запада, где четко заявили, что России сделали последнее китайское предупреждение о невозможности использования даже ядерной риторики. Страны Запада перестали бояться ядерных угроз Путина. Более того, есть четкая позиция - если Россия хочет сгореть в ядерном пепле, вопросов нет, страны Запада ей помогут в этом. Другой вопрос в том, что Путин прекрасно понимает, что сгореть в ядерном пепле он не имеет никакого желания - он цепляется за жизнь и будет цепляться за нее до последнего", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.

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В начале июня в рамках Петербуржского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что РФ может применить ядерное оружие, мол, если российский суверенитет или ее территории, окажутся под угрозой.

"Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этим не воспользуется. У нас есть ядерная доктрина, посмотрите, что в ней написано. Если чьи-то действия угрожают нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Не стоит воспринимать это легкомысленно, поверхностно", - сказал глава Кремля.

Вероятность применения Россией ядерного оружия невелика, но угрозу недооценивать не стоит, считает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар. При этом Москве приходится принимать позицию Китая, которому не нужен ядерный конфликт.

Если РФ столкнется с "катастрофическим поражением" в Украине, Путин может дать приказ на применение ядерного оружия, допустил секретарь СНБО Александр Литвиненко.

"Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения", - подчеркнул он в интервью The Times.

Смотрите видео, в котором Снегирев рассказал о реакции НАТО на возможное применение РФ ядерного оружия:

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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