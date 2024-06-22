Это манипуляция: Путин нашел оправдание применению ядерного оружия - ISW

Российский диктатор Владимир Путин не прекращает ядерных манипуляций в рамках своей информационной кампании в отношении иностранных лидеров. Его заявления направлены в первую очередь на то, чтобы помешать западной поддержке Украины и подорвать международные усилия по принятию стратегического видения победы Украины в полномасштабной войне.
Как отмечается в отчете Института изучения войны(ISW), очередное заявление Путина о развитии ядерной триады, как "гарантии стратегического сдерживания" и поддержания баланса сил в мире, прозвучало 21 июня во время выступления перед офицерами-выпускниками РФ.
Накануне, 20 июня, глава враждебного государства во время пресс-конференции во Вьетнаме также рассказывал о возможном "снижении порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине. По его словам, будущее стратегическое поражение сил РФ в Украине может привести к "концу государственности России".
Путин, вероятно, ошибочно приравнял поражение в Украине к экзистенциальной угрозе для российского государства, чтобы сослаться на "исключительный случай", когда действующая ядерная доктрина России позволит применение ядерного оружия, - говорится в сообщении ISW.
Диктатор также отметил работу над увеличением типичного боевого потенциала и оборонного промышленного производства РФ. Аналитики ISW считают, что эти заявления Путина являются продолжением его информационной операции с целью саботажа усилий Запада по выработке общей стратегии - победы над Россией, как конечной цели войны в Украине.
В институте изучения войны считают, что несмотря на громкие месседжи Кремля, фактическая ядерная эскалация благодаря ядерным и обычным средствам сдерживания между Россией и Западом крайне маловероятна.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Ядерные угрозы России - что известно
Ранее сообщалось, если глава РФ Владимир Путин решит применить ядерное оружие, НАТО может ответить неядерным оружием по российской территории. На Западе уже не боятся кремлевских ядерных угроз и фактически сделали Путину последнее "китайское" предупреждение.
Ранее в СНБО предупредили, что российский диктатор Владимир Путин может принять решение нанести тактический ядерный ударв случае разгрома армии РФ в войне в Украине.
Накануне стало известно, что Кремль убедился в эффективности ядерного оружия без его применения - путем шантажа и угроз. Поэтому, вероятность, что в этой войне скажет свое слово ядерное оружие небольшая, но ее не стоит недооценивать.
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