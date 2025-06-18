Водители в Украине могут получить штраф за открытые окна авто - детали

Читайте в материале:
- Почему водителей могут оштрафовать за открытое окно
- Какой размер штрафа за открытые окна в автомобиле
С приходом лета все больше водителей оставляют окна автомобиля открытыми и даже не догадываются, что за это полиция может выписать штраф. Такой инцидент недавно произошел в Днепропетровской области.
По данным Телеканала D1, в Кривом Роге мужчина получил штраф за то, что его авто стояло с открытыми окнами в то время, как он рядом клеил рекламу на биг-борд.
Патрульные подъехали к водителю и сообщили ему о нарушении, после чего выписали мужчине штраф в размере 340 гривен. В квитанции указано, что водитель нарушил требования пункта 15.12 ПДД Украины.
"Водитель не должен оставлять транспортное средство, не приняв всех мер, чтобы не допустить его самовольного движения, проникновения в него и (или) незаконного завладения им", - предусматривает этот пункт ПДД.
Штрафы для водителей в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что после отмены обязательного техосмотра для большинства легковых автомобилей в Украине полиция усилила контроль за техническим состоянием транспортных средств непосредственно на дорогах. Одной из неожиданных причин для штрафа стало изношенное или просроченное запасное колесо.
Ранее в СМИ сообщили, якобы с 1 июля 2025 года в Украине вступают в силу обновленные правила ответственности за нарушение правил дорожного движения. Однако в патрульной полиции опровергли это.
Накануне стало известно, что в Украине водителям теперь запрещено заниматься ремонтом, мойкой или техническим обслуживанием своих автомобилей в общественных местах. За это предусмотрены немалые штрафы.
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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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