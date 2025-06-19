8 лет вместе: Маколей Калкин с женой трогательно поздравили друг друга с годовщиной

Калкину и Сонг удается сохранять романтику и трепет в отношениях.

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Маколей Калкин жена - актер и Бренда Сонг поздравили друг друга с годовщиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/culkamania, ua.depositphotos.com

Кратко:

Маколей Калкин и Бренда Сонг вместе 8 лет

Партнеры поздравили друг друга с годовщиной

Американские актеры Маколей Калкин и Бренда Сонг сегодня отметили 8 годовщину отношений. За это время пара успела дважды стать родителями - у них есть общие сыновья Дакота (2021) и Карсон (2022).

До сих пор неизвестно, заключили ли Калкин и Сонг официальный брак, но крепости их семьи умиляется весь Голливуд и целая армия поклонников. В их особенный день и Маколей, и Бренда решили поздравить друг друга в Instagram.

видео дня

Сонг опубликовала два смешных снимка с Калкиным, и подписала: "8 лет, и до сих пор нет никого, кто заставлял бы меня смеяться или улыбаться так, как это делаешь ты. Нет никого, кто заставил бы меня чувствовать себя более видимой, услышанной или любимой. Мой партнер по преступлениям, мой партнер по приключениям, мой лучший друг, папа моих детей, мой самый любимый - спасибо тебе. Быть любимой тобой - величайшая привилегия. Счастливой годовщины. Я люблю тебя".

Маколей Калкин жена - актер и Бренда Сонг поздравили друг друга с годовщиной / instagram.com/brendasong

Маколей Калкин жена - актер и Бренда Сонг поздравили друг друга с годовщиной / instagram.com/brendasong

Он в свою очередь показал фото, где Бренда идет к нему навстречу. "Счастливой годовщины, детка. Спасибо, что всегда идешь ко мне и никогда не убегаешь", - написал Маколей Калкин.

Маколей Калкин жена - актер и Бренда Сонг поздравили друг друга с годовщиной / instagram.com/culkamania

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Кто такой Маколей Калкин? Маколей Калкин - американский актер кино, телевидения и озвучивания, музыкант. Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, прославившийся главными ролями в фильмах "Один дома" (1990), "Моя дочь" (1991), "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), "Добрый сынок" (1993), "Богатенький Ричи" (1994) и "Повелитель страниц" (1994), сообщает Википедия. Старший брат актеров Кирана Калкина и Рори Калкина.

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