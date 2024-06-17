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Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ

Юрий Берендий
17 июня 2024, 10:43
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Секретарь СНБО считает, что нельзя исключать сценарий применения Россией тактического ядерного вооружения после катастрофического поражения на фронте.
Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ
В СНБО назвали условие использования Путиным ядерного оружия / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин может принять решение нанести тактический ядерный удар в случае разгрома армии РФ в войне в Украине. Об этом в интервью The Times заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.

Литвиненко указывает на то, что в случае полного разгрома российских войск в Украине, Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия. Кроме того, подобные угрозы от российских официальных лиц звучали уже неоднократно с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Хотя на Западе угрозы Путина рассматриваются как блеф и считается, что РФ не захочет рисковать таким шагом, Литвиненко предостерег, что нельзя исключать ни одного возможного сценария.

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"Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения. Такое поражение может спровоцировать развал российских линий фронта, дезертирство армии и протесты в Москве. Но маловероятно, что Путин применит ядерное оружие, пока Россия будет иметь преимущество в войне", - говорит Литвиненко.

По его словам, Владимир Путин не решится применить стратегическое ядерное вооружение, ведь он боится начала Третьей мировой войны.

Литвиненко также отмечает, что даже в случае поражения России на поле боя, Путин может воздержаться от использования ядерного оружия, пытаясь убедить свой народ, что это на самом деле является "победой".

"У нас есть две очень важные военные задачи. Первая - остановить россиян на линии фронта, вторая - нанести удар вглубь России. Наша цель - критически важная инфраструктура, которая позволяет России вести войну", - сказал Литвиненко.

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Зоны поражения ядерным оружием / Инфографика Главред

Кто такой Александр Литвиненко

Украинский ученый, государственный деятель, генерал-майор запаса. С 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года - заместитель секретаря СНБО. С 13 августа 2019 до 23 июля 2021 года - директор Национального института стратегических исследований. С 23 июля 2021 года назначен председателем Службы внешней разведки. С 26 марта 2024 года - Секретарь СНБО, пишет Википедия.

Ядерные угрозы Путина - что известно о ядерных учениях РФ и Беларуси

Напомним, как ранее сообщал Главред, историк и военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что угрозы российских дипломатов нанести удары по британским военным объектам и технике в Украине и за ее пределами, в ответ на заявление министра иностранных дел Британии Джеймса Кэмерона, который разрешил Украине использовать британское оружие для ударов по территории России, являются частью игры на публику с обеих сторон.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Россия может хранить около сотни атомных боеголовок в Калининграде.

Также, 6 мая Министерство обороны РФ объявило о намерении провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. В то же время в Беларуси объявили о планах провести учения с применением тактического ядерного вооружения синхронно с Россией, отрабатывая действия по подаче боеприпасов на средства доставки.

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