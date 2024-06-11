РФ может держать около Польши сотни атомных боеголовок: Путин готовится к новому нападению

Сикорский отметил, что в 200 км к северу от Варшавы расположен российский анклав.

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РФ может прятать в Калининграде сотню атомных боеголовок / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com, УНИАН

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Российская Федерация может держать около сотни атомных боеголовок в Калининграде.

Сикорский во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 отметил, что в 200 км к северу от Варшавы расположен российский анклав - Калининград. По его мнению, Россия может держать там сотню атомных боеголовок, поэтому риски нападения на Европейский союз ЕС вполне существуют.

"Беларусь опять же рядом. То есть это означает, что нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным", - добавил он.

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Министр напомнил о российских ракетах, которые уже неоднократно "залетали" в Польшу во время обстрелов по Украине.

"Иногда они пролетают по нашей территории и возвращаются снова в Украину. Иногда они случайно залетают в наше воздушное пространство. Даже в западную часть Польши. Это очень близко. Опасность больше, чем некоторые люди об этом думают", - заявил Радослав Сикорский.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно вероятности ядерного удара РФ. Глава государства уверен в том, что российский диктатор Владимир Путин воздержится от применения ядерного оружия в Украине из чувства самосохранения.

Военный эксперт Сергей Ауслендер заявил о ядерных угрозах России к Украине. Он также добавил, что у США и НАТО достаточно конвенционного оружия, ведь в случае применения даже одного тактического заряда, будет нанесен удар по российским целям на оккупированных территориях Украины.

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