"Взрыв перепашет поле": Гетьман сказал, есть ли угроза ядерного удара со стороны РФ

Тактическое ядерное оружие используют, как правило, для нанесения удара по скоплению войск.

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Алексей Гетьман оценил риски нанесения РФ ядерного удара / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman, сайт Кремля

Угроза того, что страна-агрессор РФ нанесет тактический ядерный удар по Украине минимальна, поскольку это ничего не дало бы Кремлю. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, возможный удар тактическим ядерным оружием спровоцировал бы определенное радиоактивное загрязнение, но все это не будет значительным.

"Радиация на месте, где был взрыв, нанесенный тактическим ядерным оружием средней мощности, уменьшается в сто раз через 49 часов, радиоактивный фон почти возвращается к норме. А за две недели радиация уменьшается в тысячу раз. Да, это неприятно, да, будет определенное загрязнение и можно получить лучевую болезнь, если находиться неподалеку от места взрыва", - сказал он.

Гетьман добавил, что тактическое ядерное оружие используют, как правило, для нанесения удара по скоплению войск.

"Мы же не держим большое количество войск в одном месте. Поэтому россиянам нет смысла провоцировать очень мощный взрыв, который просто перепашет поле. Это им не даст никакого военного преимущества", - считает он.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом:

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