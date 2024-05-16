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Маломуж сказал, как Запад угомонит Путина, если он решится на ядерный удар

Анна Ярославская
16 мая 2024, 05:23
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Угрозы Путина применить стратегическое ядерное оружие привели к тому, что против него консолидировались США и Китай.
Николай Маломуж
Николай Маломуж спрогнозировал действия Запада, если Путин решится на ядерный удар / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж спрогнозировал, как перспектива проведения Россией учений с применением тактического ядерного оружия может повлияет на западную поддержку Украины.

Как сказал Маломуж в интервью Главреду, угрозы российского диктатора Владимира Путина применить стратегическое ядерное оружие привели к тому, что против него консолидировались США и Китай - об этом и говорили на встрече президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин. Также против ядерной войны выступают все страны, потому что она будет означать уничтожение человечества.

"Шантаж Путина провести учения с тактическим ядерным оружием делает ситуацию более напряженной. И даже Си Цзиньпин занял консолидированную с Макроном [президент Франции Эммануэль Макрон] позицию о недопустимости использования тактического и стратегического ядерного оружия. То есть эти угрозы объединяют не только НАТО и Европу, а весь мир – все против начала ядерной войны", - сказал Маломуж.

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Генерал считает, что Запад вряд ли испугается этого решения Путина и начнет пересматривать свои действия относительно поддержки Украины, потому что в таком случае Путин пойдет дальше и не остановится на использовании тактического оружия, а применит и стратегическое.

"Объединенные усилия всех стран мира не допустят такого развития событий. Возможно, учения Путин и проведет, потому что это шантаж, бряцание оружием. Но вряд ли он это оружие применит", - сказал Маломуж.

Также он сказал, как мир мог бы "угомонить Путина", если бы он захотел применить ядерное оружие.

"[РФ не применит ядерное оружие] Потому что мировые лидеры зададутся целью угомонить Путина, и другого варианта, кроме нацеливания своих стратегических вооружений на Россию, у них не будет. Не отреагировать Запад не сможет, потому что это приведет лишь к новой агрессии и против Украины, и против НАТО", - добавил Маломуж.

Как сообщал Главред, Николай Маломуж спрогнозировал, при каких условиях российский диктатор Владимир Путин может потянуться к ядерной кнопке.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ядерные угрозы России - главные новости по теме

Глава Кремля Владимир Путин поручил Минобороны РФ провести испытания нестратегического ядерного оружия. Маневры россияне собираются выполнить уже в ближайшее время. Цель – ответ на "растущие угрозы".

В Главном управлении военной разведки Украины заявили, что ядерный шантаж – стабильная практика режима Путина. Пока ничего нового не фиксируется, спецслужбы собирают информацию.

В Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина: министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что российским генералам тогда придется либо выполнить приказ, либо избавиться от главы Кремля.

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

Ядерный шантаж Кремля

29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон".

Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине.

В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

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