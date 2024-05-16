Маломуж сказал, как Запад угомонит Путина, если он решится на ядерный удар

Угрозы Путина применить стратегическое ядерное оружие привели к тому, что против него консолидировались США и Китай.

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Николай Маломуж спрогнозировал действия Запада, если Путин решится на ядерный удар / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж спрогнозировал, как перспектива проведения Россией учений с применением тактического ядерного оружия может повлияет на западную поддержку Украины.

Как сказал Маломуж в интервью Главреду, угрозы российского диктатора Владимира Путина применить стратегическое ядерное оружие привели к тому, что против него консолидировались США и Китай - об этом и говорили на встрече президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин. Также против ядерной войны выступают все страны, потому что она будет означать уничтожение человечества.

"Шантаж Путина провести учения с тактическим ядерным оружием делает ситуацию более напряженной. И даже Си Цзиньпин занял консолидированную с Макроном [президент Франции Эммануэль Макрон] позицию о недопустимости использования тактического и стратегического ядерного оружия. То есть эти угрозы объединяют не только НАТО и Европу, а весь мир – все против начала ядерной войны", - сказал Маломуж. видео дня

Генерал считает, что Запад вряд ли испугается этого решения Путина и начнет пересматривать свои действия относительно поддержки Украины, потому что в таком случае Путин пойдет дальше и не остановится на использовании тактического оружия, а применит и стратегическое.

"Объединенные усилия всех стран мира не допустят такого развития событий. Возможно, учения Путин и проведет, потому что это шантаж, бряцание оружием. Но вряд ли он это оружие применит", - сказал Маломуж.

Также он сказал, как мир мог бы "угомонить Путина", если бы он захотел применить ядерное оружие.

"[РФ не применит ядерное оружие] Потому что мировые лидеры зададутся целью угомонить Путина, и другого варианта, кроме нацеливания своих стратегических вооружений на Россию, у них не будет. Не отреагировать Запад не сможет, потому что это приведет лишь к новой агрессии и против Украины, и против НАТО", - добавил Маломуж.

Как сообщал Главред, Николай Маломуж спрогнозировал, при каких условиях российский диктатор Владимир Путин может потянуться к ядерной кнопке.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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