Угроза 'ядерного апокалипсиса': появился неожиданный сценарий ракетного удара РФ

Алексей Гетьман прокомментировал ядерный шантаж Кремля.

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Военный эксперт, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман прокомментировал ядерный шантаж Кремля.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, диктатор Владимир Путин не блефует, однако европейские партнеры "перепуганы, насмотревшись фильмов об апокалипсисе, который наступит во время ядерной войны".

"Хотя им уже неоднократно объясняли, что для того, чтобы наступил апокалипсис, конец света, нужно взорвать все ядерное оружие одновременно, и даже втрое больше, чем есть", - говорит эксперт.

Смотрите видео - интервью Алексея Гетьмана Главреду:

Иными словами, по его мнению, в мире на сегодня есть только треть ядерного оружия, которое необходимо для уничтожения человечества.

"А если то оружие, которое есть, будет использоваться с интервалом в несколько дней или недель, это будет неприятно, но конца света не будет. Более того, не будет даже ядерной зимы", - добавил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает в качестве военного эксперта и аналитика в ряде ведущих СМИ.

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Ранее в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина. Существуют сдерживающие факторы, которые не должны позволить Владимиру Путину применить ядерное оружие, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Напомним, ранее генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие. Оккупанты не беспокоятся по поводу того, сколько людей они убивают, даже своих. Но для захватчиков выгодно иметь ядерное оружие, однако не использовать его.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть информационные операции. "Цель" Москвы – капитуляция Украины и разоружение Североатлантического альянса.

/ Инфографика: Главред

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