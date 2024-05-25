США угрожают РФ 'уничтожением всех позиций' в случае применения 'ядерки' - МИД Польши

Глава МИД Польши считает, что угроза применения ядерного оружия Россией является реальной.

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Ядерный удар заставит США разнести вдребезги российские войска в Украине / Коллаж: Главред, фото: European Union, PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скриншот

Соединенные Штаты Америки предупредили Россию о мощном ответном ударе на применение ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет The Guardian.

"Американцы сказали россиянам, что "если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, мы ударим по всем вашим позициям в Украине обычным оружием, мы уничтожим их всех", - рассказал Сикорский.

Польский министр также подчеркнул, что считает угрозу применения ядерного оружия абсолютно реальной.

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"Кроме того, китайцы и индийцы зачитали России угрозы. И это не детская забава, потому что если это табу также будет нарушено, как и табу не менять границы силой, Китай знает, что Япония и Корея станут ядерными державами, и, вероятно, они этого не хотят", - отметил Сикорский.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Ядерные угрозы Путина - что известно о ядерных учениях в РФ

Напомним, Министерство обороны России заявило о планах провести "в ближайшее время" учения по применению нестратегического ядерного оружия. Эти учения должны быть ответом на якобы "провокационные заявления и угрозы" со стороны западных официальных лиц в адрес РФ.

Что известно о ядерном оружии / Инфографика: Главред

Также спикер ГУР Андрей Юсов сказал, что российский ядерный шантаж - это устоявшаяся практика и на данный момент нет никаких признаков значительных изменений. Представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что Россия угрожает проведением ядерных учений, но это просто пример безответственной риторики Кремля. США не наблюдают изменений в "стратегической силовой позиции" России, даже после объявленных учений с использованием тактического ядерного оружия.

Как сообщал Главред, вместе с Россией провести ядерные у чения решила и союзница страны-агрессора - Беларусь. По словам министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина, эти учения предусматривают отработку действий по подаче боеприпасов на средства доставки.

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