Варшава готова к размещению ядерного оружия, но решение не принято - Дуда

Как считает президент Польши Анджей Дуда, безопасность тех стран, где сегодня размещено ядерное оружие, значительно выше тех, в котором его нет.

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- Варшава готова к размещению ядерного оружия - президент Анджей Дуда / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Власти Польши не против размещения ядерного оружия в стране, однако решений по этому поводу пока еще не принято на официальном уровне. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, сообщает местный портал TVP.

"Решений о присоединении к программе Nuclear Sharing еще нет, но мы заявляем о готовности. Я не сомневаюсь, что безопасность стран, где сегодня размещено ядерное оружие, значительно выше", - сказал политик.

Дуда отметил, что нынешняя карта размещения ядерных бомб в Европе отражает линии столкновения между несуществующим Варшавским договором и странами НАТО в начале 1950-х годов, а между тем изменения, с которыми мир имеет дело, после начала полномасштабной войны в Украине настолько сложные, что требуется адаптация под них Североатлантического альянса.

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"Сегодня Россия является самой большой угрозой не только для Польши, но и для всей Европы. Мы уже давно предупреждаем о серьезных рисках, связанных с деятельностью Российской Федерации", - сказал он.

Дуда говорит, что если угроза атаки страны-агрессора РФ не была реальной, Польше бы не пришлось тратить 4% ВВП на оборону.

"Мы видим, что Россия, ведя наступательную войну против Украины, перешла к военной экономике, ведет провокационные действия против стран НАТО и нарушает дальнейшие договоры. Это Россия вооружает район Кенигсберга, и именно Россия перемещает ядерное оружие на территорию Беларуси. Думаю, понятно, кто здесь проводит политику эскалации, - подытожил он.

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Ядерные угрозы РФ - распространение ядерного оружия

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Польши Анджей Дуда заявил, что для противостояния потенциальной угрозе со стороны РФ Варшава готова свалить решение о размещении на ее территории ядерного оружия.

В ответ, Россия угрожает Польше прямым ударом в случае развертывания ядерного оружия НАТО на ее территории. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова выразила агрессивную реакцию Москвы, назвав заявления поляков "провокационными" и политику Польши "враждебной".

Китай призвал ядерные державы заключить соглашение, в котором они обязуются не использовать ядерное оружие первыми. Россия ответила отказом, ссылаясь на необходимость комплексного подхода, поскольку ее отношения с другими странами ухудшились.

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