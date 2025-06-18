Вернется ли РФ к ударам по энергетике: эксперт предупредил о новой угрозе

Эксперт пояснил, что удары по АЭС нецелесообразны, однако атаки на подстанции могут вызвать серьезные аварии.

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Энергетик предупредил, что повреждения подстанций, связанных с АЭС, могут привести к критическим последствиям / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Почему Россия пока не обстреливает атомные станции

Какие риски несут удары по подстанциям

Вернется ли враг к атаке энергосистемы

Россия пока не ведет массированных атак именно по энергосистеме Украины, зато сосредоточилась на ударах по гражданскому населению. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

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По словам эксперта, обстрелы электроэнергетических объектов в последние месяцы почти не осуществлялись.

"Они изменили фокус обстрелов с энергосистемы на просто по населению, мы это видим четко. Будут ли они опять-таки возобновлять обстрелы? Ну, по атомным станциям это бессмысленно обстреливать. Нет никакого смысла, поскольку они достаточно хорошо защищены. А возможно по подстанциям", - сказал Омельченко.

Он напомнил, что ранее были удары по подстанциям "Укрэнерго", которые связаны с выдачей мощности с атомных электростанций.

В то же время Омельченко отметил, что удары по подстанциям, которые обеспечивают выдачу мощности с атомных электростанций, также представляют серьезную угрозу. По его мнению, такие действия фактически приравниваются к обстрелам самих атомных блоков, ведь в случае создания замкнутого контура мощности в результате атак может возникнуть аварийная ситуация на АЭС.

энергетика инфографика / Главред

Он отметил, что сейчас трудно делать точные прогнозы относительно дальнейших действий России. По его словам, для оценки таких сценариев необходимо учитывать вероятностные модели, ведь точно сказать, сосредоточится ли враг на ударах по энергетической инфраструктуре или продолжит атаковать гражданское население, он не может из-за отсутствия соответствующей информации.

Ракетные и дроновые атаки РФ - новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву, во время которого серьезно пострадал офис компании Boeing. По данным Financial Times, здание могло быть целенаправленной целью атаки.

Кроме того, в результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

В ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.

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