Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Вернется ли РФ к ударам по энергетике: эксперт предупредил о новой угрозе

Руслан Иваненко
18 июня 2025, 19:56обновлено 18 июня, 20:33
29
Эксперт пояснил, что удары по АЭС нецелесообразны, однако атаки на подстанции могут вызвать серьезные аварии.

энергетика, ракета
Энергетик предупредил, что повреждения подстанций, связанных с АЭС, могут привести к критическим последствиям / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему Россия пока не обстреливает атомные станции
  • Какие риски несут удары по подстанциям
  • Вернется ли враг к атаке энергосистемы

Россия пока не ведет массированных атак именно по энергосистеме Украины, зато сосредоточилась на ударах по гражданскому населению. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

видео дня

По словам эксперта, обстрелы электроэнергетических объектов в последние месяцы почти не осуществлялись.

"Они изменили фокус обстрелов с энергосистемы на просто по населению, мы это видим четко. Будут ли они опять-таки возобновлять обстрелы? Ну, по атомным станциям это бессмысленно обстреливать. Нет никакого смысла, поскольку они достаточно хорошо защищены. А возможно по подстанциям", - сказал Омельченко.

Он напомнил, что ранее были удары по подстанциям "Укрэнерго", которые связаны с выдачей мощности с атомных электростанций.

В то же время Омельченко отметил, что удары по подстанциям, которые обеспечивают выдачу мощности с атомных электростанций, также представляют серьезную угрозу. По его мнению, такие действия фактически приравниваются к обстрелам самих атомных блоков, ведь в случае создания замкнутого контура мощности в результате атак может возникнуть аварийная ситуация на АЭС.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
энергетика инфографика / Главред

Он отметил, что сейчас трудно делать точные прогнозы относительно дальнейших действий России. По его словам, для оценки таких сценариев необходимо учитывать вероятностные модели, ведь точно сказать, сосредоточится ли враг на ударах по энергетической инфраструктуре или продолжит атаковать гражданское население, он не может из-за отсутствия соответствующей информации.

Ракетные и дроновые атаки РФ - новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву, во время которого серьезно пострадал офис компании Boeing. По данным Financial Times, здание могло быть целенаправленной целью атаки.

Кроме того, в результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

В ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.

Читайте также:

Что известно о РБК-Украина?

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин мечтает бить ежедневно: Жданов предупредил украинцев о массированных ударах

Путин мечтает бить ежедневно: Жданов предупредил украинцев о массированных ударах

20:32Война
"США завершили разворот в сторону РФ": стало известно, на что Трамп обменял Украину

"США завершили разворот в сторону РФ": стало известно, на что Трамп обменял Украину

19:23Война
Трамп открыто высмеял предложение Путина и дал ему совет по войне в Украине

Трамп открыто высмеял предложение Путина и дал ему совет по войне в Украине

18:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Влупила затяжная магнитная буря: через сколько дней можно будет выдохнуть

Влупила затяжная магнитная буря: через сколько дней можно будет выдохнуть

Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР

Водители в Украине могут получить штраф за открытые окна авто - детали

Водители в Украине могут получить штраф за открытые окна авто - детали

Последние новости

20:46

Скоблить вручную больше не надо: унитаз будет ослепительно белым с одним средством

20:32

Путин мечтает бить ежедневно: Жданов предупредил украинцев о массированных ударах

19:56

Вернется ли РФ к ударам по энергетике: эксперт предупредил о новой угрозе

19:23

"США завершили разворот в сторону РФ": стало известно, на что Трамп обменял Украину

19:20

Что делать с водой, которой обмывали покойного: священник разъяснил важный нюансВидео

Украина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – ЗагороднийУкраина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – Загородний
19:09

Собака не хочет, чтобы ее гладили и подает тайный сигнал: раскрыт главный признакВидео

18:52

ГУР провело операцию в тылу: детали уничтожения главного коллаборанта Бердянска

18:28

Израиль атаковал Иран и уничтожил "главное репрессивное оружие": что известно

18:23

Времени на поиск - всего 8 секунд: только самые умные заметят щетку на рисунке

Реклама
18:07

Трамп открыто высмеял предложение Путина и дал ему совет по войне в УкраинеВидео

17:57

Внутренняя борьба и сомнения: какие 4 знака скоро столкнутся с трудностями

17:50

"Таких еще не было": в Раде заявили о подготовке к выборам, чем они особенные

17:33

"Процессы организма": чахлый Киркоров нарвался на критику из-за слабого пенияВидео

17:29

Зеленский и Трамп могут скоро встретиться - СМИ назвали дату

17:27

Представитель Трампа отправится в Беларусь: зачем США резко понадобился Лукашенко

17:09

"Это плохо": Тоня Матвиенко призналась в "нездоровом" похудении

16:55

О комарах можно забыть раз и навсегда: мало кто знает простой, но убойный способ

16:40

В Раде готовы проголосовать за уменьшение количества депутатов до 300, но есть условие

16:35

"Если не помогать Украине, надо учить русский": в ЕС сделали важное заявление

16:34

Украинцы не будут платить за роуминг в 27 странах ЕС: в правительстве раскрыли дату

Реклама
16:21

Доллар прыгнул вверх, а евро ослабило позиции: каким будет курс валют 19 июня

16:15

Сумщина, Запорожье и Херсон - лишь отвлечение: где будет наступать РФ летом

15:56

Ситуация на Сумском направлении резко изменилась - в ГПСУ рассказали, что произошло

15:56

Блогеры сравнили цены в супермаркетах Украины и Германии: результат поразил

15:49

Ванна становится рассадником плесени: одна ошибка ведет к фатальным проблемам

15:36

Идентификация затянется: РФ устроила провокацию при передаче погибших УкраинеВидео

15:18

В Украину идет похолодание: синоптик сказала, где и когда снизится температура

15:10

Гороскоп Таро на завтра 19 июня: Львам - быть начальством, Весам - сбросить ношу

15:09

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов

15:01

Как не испортить любимое лакомство: где и как долго можно хранить тортВидео

15:01

Ряд украинцев имеет право на выплату недополученной субсидии: как ее оформить

14:57

Часть пенсий придется вернуть: у кого заберут до 20% от ежемесячных выплат

14:56

Болезненный удар по Киеву: саммит G7 стал горьким разочарованием для Украины

14:48

Претендента на главу БЭБ Скомарова поймали на связях с пророссийскими политиками и сделками по законам РФ,– СМИ

14:05

Может ли Россия высадить десант в Одессе и захватить город: в ВСУ четко ответили

13:59

Белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средствомВидео

13:54

Умерла звезда фильма "Любовь и голуби"Видео

13:50

Экономика на грани остановки: Кремль предупредили о катастрофе, как при развале СССР

13:49

Водители в Украине могут получить штраф за открытые окна авто - детали

12:59

Рада приняла закон о множественном гражданстве: что важно знать

Реклама
12:56

На АЗС Украины подскочили цены: сколько придется заплатить водителям

12:30

Трамп фактически открыл путь массированным атакам РФ, забрав оружие у Украины - WP

12:28

Именинник в одиночестве: Максим Галкин опубликовал эмоциональное фото

12:23

Через сутки после обстрела: посольство США осудило российский удар по Киеву

12:01

4 знака зодиака с самой ясной интуицией

11:54

Угроза для Балтии и Финляндии: в РФ формируют новую 71-ю мотострелковую дивизию

11:49

Укрзализныця повышает цены: за что пассажирам придется платить больше

11:33

Всего 2 страны: в Германии сказали, кто может заставить РФ закончить войну

11:25

Пенсионные доплаты по-новому: кто получит прибавку со дня рождения в Украине

10:45

Резкий скачок на рынке: в Украине переписали цены на крупы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять