Массированные удары РФ по Киеву повредили офис Boeing в Украине – FT

Здание Boeing оказалось в числе объектов, повреждённых в результате ночного обстрела 10 июня.

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РФ наносит удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: telegraf.com.ua

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Cерьезно пострадали офисные помещения компании Boeing

Boeing сохраняет активность в Украине и продолжает работать

В ночь на 10 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву, в результате которого серьезно пострадали офисные помещения компании Boeing.

Как пишет Financial Times, здание, в котором размещается офис американской корпорации Boeing, получило значительные повреждения в ходе одной из самых мощных атак, и, по всей вероятности, могло быть целенаправленной целью удара.

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По данным двух сотрудников компании, трёх украинских официальных лиц, а также главы Американской торговой палаты в Украине, это здание действительно оказалось в числе объектов, повреждённых в результате ночного обстрела 10 июня.

Financial Times проанализировало фотографии, опубликованные ГСЧС Украины, на которых видны последствия разрушений и работа спасателей, ликвидировавших пожар внутри здания.

Компания Boeing давно сотрудничает с украинским авиапредприятием "Антонов". В начале 2024 года представители американской корпорации провели переговоры с украинскими партнёрами и Министерством обороны Украины о возможных совместных проектах.

Несмотря на войну, Boeing сохраняет активность в Украине и продолжает работать. Как сообщил заместитель директора украинского офиса Андрей Корягин, инцидент не повлиял на работу компании.

Другой представитель компании подтвердил, что набор новых сотрудников продолжается. В частности, 2 июня была опубликована вакансия на должность менеджера по проектированию и сертификации интерьера самолетов в Киеве.

На сегодняшний день в украинском офисе Boeing работает более 1000 человек по всей стране.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Украине ракетами и дронами. Ночью по всей Украине звучал сигнал воздушной тревоги, сообщалось о комбинированной атаке РФ.

Как ранее сообщал Главред, ранее РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.

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Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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