Массированные удары РФ по Киеву повредили офис Boeing в Украине – FT

Главное:
- Cерьезно пострадали офисные помещения компании Boeing
- Boeing сохраняет активность в Украине и продолжает работать
В ночь на 10 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву, в результате которого серьезно пострадали офисные помещения компании Boeing.
Как пишет Financial Times, здание, в котором размещается офис американской корпорации Boeing, получило значительные повреждения в ходе одной из самых мощных атак, и, по всей вероятности, могло быть целенаправленной целью удара.
По данным двух сотрудников компании, трёх украинских официальных лиц, а также главы Американской торговой палаты в Украине, это здание действительно оказалось в числе объектов, повреждённых в результате ночного обстрела 10 июня.
Financial Times проанализировало фотографии, опубликованные ГСЧС Украины, на которых видны последствия разрушений и работа спасателей, ликвидировавших пожар внутри здания.
Компания Boeing давно сотрудничает с украинским авиапредприятием "Антонов". В начале 2024 года представители американской корпорации провели переговоры с украинскими партнёрами и Министерством обороны Украины о возможных совместных проектах.
Несмотря на войну, Boeing сохраняет активность в Украине и продолжает работать. Как сообщил заместитель директора украинского офиса Андрей Корягин, инцидент не повлиял на работу компании.
Другой представитель компании подтвердил, что набор новых сотрудников продолжается. В частности, 2 июня была опубликована вакансия на должность менеджера по проектированию и сертификации интерьера самолетов в Киеве.
На сегодняшний день в украинском офисе Boeing работает более 1000 человек по всей стране.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Украине ракетами и дронами. Ночью по всей Украине звучал сигнал воздушной тревоги, сообщалось о комбинированной атаке РФ.
Как ранее сообщал Главред, ранее РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.
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Что известно о Financial Times?
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
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