РФ готовит новые удары по объектам Украины: Зеленский раскрыл данные разведки

Ключевые тезисы Зеленского:
- РФ готовит новые атаки на энергетические объекты Украины
- Существует угроза ударов по АЭС
- Разведданные переданы МАГАТЭ и США
Россия готовит новые удары по украинской энергетике. Соответствующая разведывательная информация уже есть у партнеров Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства провел специальное совещание с военными, Службой безопасности Украины, правительством и профильными министерствами по защите инфраструктуры от российских атак. На встрече обсуждали рост интенсивности ударов РФ по гражданским энергетическим объектам Украины, несмотря на публичные заверения российских властей, в частности перед США, в якобы готовности к миру.
"Этот террор становится все более подлым. Нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно. Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке", - заявил Зеленский.
По его словам, соответствующая разведывательная информация уже есть у партнеров Украины. В частности, данные о потенциальной угрозе для украинских атомных электростанций переданы Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и спецпредставителю США Стиву Уиткоффу. Также министр обороны Украины передал эти данные своему американскому коллеге Питу Гегсету.
"Заслушал доклад о ликвидации последствий удара по Полтавщине. Определил задачи министру обороны, министру энергетики и Главкому ВСУ", - добавил президент.
Кроме того, во время совещания рассматривались текущие разработки России в сфере ударных средств, после чего приняли новые решения по развитию и усилению украинской противовоздушной обороны. Зеленский также заслушал доклады от главы СБУ и начальника Генштаба.
"Детали непубличные, но результаты сегодняшнего обсуждения должны иметь ощутимое влияние на ситуацию", - отметил президент.
Ракетные и дроновые атаки РФ - новости Украины
Напомним, в ночь на 15 июня РФ осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ракеты и ударные дроны. За месяц РФ выпустила по Украине около 2800 дронов, почти 3000 управляемых авиабомб и 140 ракет. Только за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 167 воздушных целей.
Россия усилила воздушные атаки на Украину, запуская сотни ударных БпЛА "Шахед" и ракет за ночь. Враг изменил тактику: удары теперь концентрированные, что затрудняет их сбивание, так как дроны летают на больших высотах, недосягаемых для пулеметов.
Как сообщал Главред, в ночь на 10 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву, во время которого серьезно пострадал офис компании Boeing. По данным Financial Times, здание могло быть целенаправленной целью атаки.
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Что такое МАГАТЭ?
Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.
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