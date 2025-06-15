РФ готовит новые удары по объектам Украины: Зеленский раскрыл данные разведки

Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике, несмотря на свои обещания, отметил президент.

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Россия планирует атаки на энергетику / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

РФ готовит новые атаки на энергетические объекты Украины

Существует угроза ударов по АЭС

Разведданные переданы МАГАТЭ и США

Россия готовит новые удары по украинской энергетике. Соответствующая разведывательная информация уже есть у партнеров Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства провел специальное совещание с военными, Службой безопасности Украины, правительством и профильными министерствами по защите инфраструктуры от российских атак. На встрече обсуждали рост интенсивности ударов РФ по гражданским энергетическим объектам Украины, несмотря на публичные заверения российских властей, в частности перед США, в якобы готовности к миру.

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"Этот террор становится все более подлым. Нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно. Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке", - заявил Зеленский.

По его словам, соответствующая разведывательная информация уже есть у партнеров Украины. В частности, данные о потенциальной угрозе для украинских атомных электростанций переданы Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и спецпредставителю США Стиву Уиткоффу. Также министр обороны Украины передал эти данные своему американскому коллеге Питу Гегсету.

"Заслушал доклад о ликвидации последствий удара по Полтавщине. Определил задачи министру обороны, министру энергетики и Главкому ВСУ", - добавил президент.

Кроме того, во время совещания рассматривались текущие разработки России в сфере ударных средств, после чего приняли новые решения по развитию и усилению украинской противовоздушной обороны. Зеленский также заслушал доклады от главы СБУ и начальника Генштаба.

"Детали непубличные, но результаты сегодняшнего обсуждения должны иметь ощутимое влияние на ситуацию", - отметил президент.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Ракетные и дроновые атаки РФ - новости Украины

Напомним, в ночь на 15 июня РФ осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ракеты и ударные дроны. За месяц РФ выпустила по Украине около 2800 дронов, почти 3000 управляемых авиабомб и 140 ракет. Только за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 167 воздушных целей.

Россия усилила воздушные атаки на Украину, запуская сотни ударных БпЛА "Шахед" и ракет за ночь. Враг изменил тактику: удары теперь концентрированные, что затрудняет их сбивание, так как дроны летают на больших высотах, недосягаемых для пулеметов.

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву, во время которого серьезно пострадал офис компании Boeing. По данным Financial Times, здание могло быть целенаправленной целью атаки.

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