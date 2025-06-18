Невероятная задача ставит в тупик миллионы людей: найти число среди одинаковых

Головоломка устроена так, что легко пропустить нужное число, если не сохранять концентрацию.

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Сложная головоломка ставит в тупик / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Anna Tarazevich, Pexels/Nataliya Vaitkevich

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Задача — найти число 8881 среди множества 8831

Головоломка устроена так, что легко пропустить нужное число

Свежая визуальная загадка всерьёз проверит вашу внимательность. Задача — найти число 8881 среди множества 8831, причём сделать это нужно всего за 12 секунд.

Это настоящий вызов для вашего зрения и скорости реакции. Как пишет Mirror US, число замаскировано крайне хитро, и только самые внимательные смогут его быстро заметить.

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Головоломка устроена так, что легко пропустить нужное число, если не сохранять концентрацию.

/ FreshersLive

Чтобы увеличить свои шансы, попробуйте разбить изображение на секции и просматривать их поочерёдно — это поможет быстрее вычислить отличающееся число.

И помните: терять фокус нельзя — достаточно одного отвлечения, и шанс упущен!

Порой для решения подобных задач нужно нестандартное мышление, так что не бойтесь менять подход, если с первого раза не получилось.

/ FreshersLive

Ну что, удалось найти 8881? Ваше время вышло!

Если нет — не расстраивайтесь. Такие задачи требуют тренировки, и даже опытные любители головоломок иногда сталкиваются с трудностями. Получилось ли у вас справиться с этим непростым заданием?

Ранее сообщалось, что только "гений головоломок" догадается за 5 секунд. Непросто будет заметить, где именно лежит спичка среди книг - только самые внимательные люди смогут ее на йти.

Ранее Главред рассказывал о загадке, где спрятана лампочка. Непросто будет заметить, где именно на картинке спрятана лампочка. Придется очень хорошо постараться.

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The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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