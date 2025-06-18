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На грядке осталось место: эта неприхотливая культура даст урожай уже через два месяца

Руслан Иваненко
18 июня 2025, 23:37
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Не оставляйте грядки пустыми после сбора ранних овощей, чтобы вырастить полезный урожай к августу.
Спаржа
Не оставляйте грядки пустыми после сбора ранних овощей / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Что сеять на свободной грядке после редиса после редиса
  • Как получить урожай спаржевой фасоли до августа
  • Почему это растение идеально для занятых огородников

Чтобы не терять площадь огорода, огородница из Одессы рекомендует повторно засеять грядку после ранних овощей для летнего урожая.

Главред решил узнать, что можно посеять на грядке после сбора ранней редиски или листового салата, чтобы не только сэкономить пространство, но и получить щедрый урожай без лишних хлопот.

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На этот вопрос ответила опытная садовод из Одессы, которая рекомендует спаржевую фасоль как лучший выбор.

По ее словам, спаржевая фасоль - идеальная культура для летнего посева. Она имеет короткий срок созревания (первые стручки можно собирать уже через два месяца), не требует сложного ухода, легко приживается и дает высокий урожай. Стручки этой фасоли не только вкусны, но и универсальны в использовании: их можно тушить, запекать, консервировать или замораживать.

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Кроме того, эту культуру можно выращивать даже под плодовыми деревьями - яблонями или грушами, соблюдая расстояние от ствола в 50 см. Это позволяет эффективно использовать площадь огорода.

Как правильно сеять спаржевую фасоль

  • Подготовьте грядку: уберите сорняки, хорошо разрыхлите землю.
  • Сделайте бороздки глубиной 5-6 см и обильно полейте их.
  • Семена перед посадкой обязательно замочите на 24 часа.
  • Высевайте с интервалом 10 см.
  • Засыпьте почвой и еще раз полейте.

Садовод подчеркивает: если соблюсти простые рекомендации, уже в августе можно будет наслаждаться вкусным и полезным урожаем.

Подробнее о выращивании спаржевой фасоли смотрите в видео на YouTube-канале "Огородница из Одессы".

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О канале "Огородница из Одессы"

Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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