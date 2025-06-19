Впервые за почти полвека карьеры: Том Круз получит первый Оскар

Долгожданная статуэтка попадет в руки Круза уже этой осенью.

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Том Круз Оскар - актер получит первую в своей карьере статуэтку / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вкратце:

Том Круз был трижды номинирован на Оскар но ни разу не выигрывал

В 2025 году ему вручат почетную награду

Кинокарьера американского актера, режиссера и продюсера Тома Круза длится уже 44 года. За это время он был номинирован на премию Оскар три раза - в 1990, 1997 и 2000 годах (за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана).

Однако первую статуэтку Круз получит лишь в ноябре 2025 года - почетную награду Академии кинематографических искусств и наук за вклад в кинематограф. Об этом сообщила президент Академии Джанет Янг на официальном сайте премии.

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"Невероятная преданность Тома Круза нашему кинематографическому сообществу, театральному искусству и трюковому сообществу вдохновляет всех нас", - отметила она.

Том Круз Оскар - актер получит первую в своей карьере статуэтку / ua.depositphotos.com

Вместе с Томом Крузом премий будут удостоены актриса и хореограф Дебби Аллен, кантри-певица и актриса Долли Партон и художник-постановщик Винн Томас. "В этом году на церемонии вручения премии будут отмечены четыре легендарные личности, чья выдающаяся карьера и преданность нашему кинематографическому сообществу продолжают оказывать неизгладимое влияние", - говорит Джанет Янг.

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Кто такой Том Круз? Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

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