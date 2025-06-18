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Собака не хочет, чтобы ее гладили и подает тайный сигнал: раскрыт главный признак

Алексей Тесля
18 июня 2025, 19:09
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Прижатые уши могут говорить как о страхе или тревоге, так и о сосредоточенности собаки — и без контекста легко спутать одно с другим.
пес, собака
Как понять поведение собаки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Чтобы правильно взаимодействовать со своим питомцем, важно понимать его язык тела
  • Распознавание подобных сигналов особенно важно, чтобы избежать стресса у питомца

Даже самые дружелюбные и ласковые собаки не всегда в настроении для объятий и поглаживаний. Чтобы правильно взаимодействовать со своим питомцем, важно понимать его язык тела — ведь он часто говорит куда больше, чем кажется на первый взгляд.

Хотя собаки не могут передавать эмоции так же, как люди, их позы, движения и выражения могут ясно указывать на то, что они чувствуют, пишет издание Express.

видео дня

Однако интерпретировать эти сигналы бывает непросто. К примеру, прижатые уши могут говорить как о страхе или тревоге, так и о сосредоточенности — и без контекста легко спутать одно с другим.

Один из пользователей соцсетей, владелец собаки, рассказал, что даже такое универсальное поведение, как виляние хвостом — обычно считающееся признаком радости — иногда может означать совсем другое, например, нежелание к телесному контакту.

Распознавание подобных сигналов особенно важно, чтобы избежать стресса у питомца и не допустить ситуации, в которой собака может проявить реактивность или агрессию.

В одном из видео на TikTok женщина, регулярно публикующая контент о своей собаке по кличке Момо, продемонстрировала наглядный пример того, как животное сообщает, что не хочет, чтобы к нему прикасались.

Как понять, что собака счастлива
/ Инфографика - Главред

На кадрах она стоит над своей собакой, лежащей на диване, и разговаривает с ней радостным тоном, ожидая отклика. Однако Момо остаётся на месте и демонстрирует несколько предупредительных сигналов: она слегка поднимает заднюю лапу, как бы преграждая путь, облизывается, и, хотя её хвост виляет, всё тело напряжено.

Женщина подписала видео: "Простой пример того, как собака показывает, что не хочет, чтобы её гладили". Она подчеркнула: даже при внешне дружелюбных жестах питомец может чувствовать себя некомфортно — и важно это заметить вовремя.

Смотрите видео - как понять, что хочет собака:

Как понять что любит ваша собака? Об этом идет речь в материале на YouTube-канале Академия для собак. А нравится ли ей общаться с вами?

Язык тела собак – очень интересная вещь, если уметь ее читать и использовать для построения правильных отношений с вашими любимцами. Главное – все в меру. Любите как себя и свои границы, так и своих любимцев и их собственные границы тоже, говорят собаководы.

Ранее Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Напомним, ранее сообщалось о том, сколько цветов различают собаки. Есть несколько цветов, которые собаки видят четче всего.

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