Кратко:
- Как выглядит сын Николая Баскова
- Что он делает по жизни
Сын путиниста и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николая Баскова Бронислав Шпигель, безобразно себя ведет.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. Молодой парень, с которым путинист не поддерживает связь, стал похож на своего отца и общественность реально интересует, как он на самом деле выглядит.
Также сообщается, что сын путиниста начал пропускать занятия в НИУ ВШЭ, где изучает ассириологию (история и культура Древней Месопотамии).
"Сын Николая Баскова прогуливает пары в университете", — написало издание у себя в telegram-канале. Они отмечают, что 19-летний студент разочаровался в выбранной специальности и рассматривает перевод на исторический факультет МГУ. Его успеваемость оставляет желать лучшего — в рейтинге группы он занимает 14 место из 16 со средним баллом 4,6.
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Ранее Басков неожиданно признался в своей мужской несостоятельности. Басков недавно признался, что в интимном плане "не потянет" 20-летних девочек. Между тем, он добавил, что ему подойдут 28-летние.
Кроме того Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.
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Кто такой Николай Басков
Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия.
Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.
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