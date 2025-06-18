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Безобразно ведет себя: как выглядит сын Николая Баскова

Алена Кюпели
18 июня 2025, 21:03обновлено 18 июня, 21:50
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Супруга путиниста Баскова ограничила общение сына с российским певцом.
Жена Баскова давно ограничила общение путиниста с сыном
Жена Баскова давно ограничила общение путиниста с сыном / Коллаж Главред, фото ТВ Центр

Кратко:

  • Как выглядит сын Николая Баскова
  • Что он делает по жизни

Сын путиниста и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николая Баскова Бронислав Шпигель, безобразно себя ведет.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. Молодой парень, с которым путинист не поддерживает связь, стал похож на своего отца и общественность реально интересует, как он на самом деле выглядит.

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Как выглядит сын Баскова
Как выглядит сын Баскова / Фото Super.ru

Также сообщается, что сын путиниста начал пропускать занятия в НИУ ВШЭ, где изучает ассириологию (история и культура Древней Месопотамии).

Как выглядит сын Баскова
Как выглядит сын Баскова / Фото Super.ru

"Сын Николая Баскова прогуливает пары в университете", — написало издание у себя в telegram-канале. Они отмечают, что 19-летний студент разочаровался в выбранной специальности и рассматривает перевод на исторический факультет МГУ. Его успеваемость оставляет желать лучшего — в рейтинге группы он занимает 14 место из 16 со средним баллом 4,6.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Басков неожиданно признался в своей мужской несостоятельности. Басков недавно признался, что в интимном плане "не потянет" 20-летних девочек. Между тем, он добавил, что ему подойдут 28-летние.

Кроме того Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.

Кто такой Николай Басков

Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия.

Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

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