Времени на поиск - всего 8 секунд: только самые умные заметят щетку на рисунке

Этот тест проверяет, насколько вы внимательны к деталям и как быстро способны сосредоточиться под давлением.

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Головоломка на внимательность / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, jagranjosh

Оптические иллюзии - это далеко не только развлечение, но и эффективный инструмент для тренировки мозга. Они помогают улучшить концентрацию, внимательность и даже указывают на уровень интеллекта. Об этом сообщает Главред со ссылкой на Jagranjosh.

В очередном визуальном задании предлагается найти зубную щетку, которая хорошо замаскирована на иллюстрации с мальчиком, спокойно спящим в постели. Задание кажется несложным, но времени на поиск - всего 8 секунд.

Найдете ли вы зубную щетку за 8 секунд/ фото: jagranjosh

Если вам удалось обнаружить щетку в течение отведенного времени, это может свидетельствовать о высоком интеллекте и блестяще развитом логическом мышлении.

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Такие люди, как правило, прекрасно справляются с аналитическими задачами, мыслят быстро и имеют "глаз хищника" и умеют замечать то, что другие пропускают.

Не успели найти ответ? Не расстраивайтесь - результат и объяснение можно увидеть ниже.

Разгадка головоломки / фото: jagranjosh

А вот в этой головоломке только 1 из 5 видит правильный ответ. Попробуйте свои силы!

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Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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