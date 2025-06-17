Только 1 из 5 видит правильный ответ: есть всего 5 секунд, чтобы найти число

Оптические иллюзии - отличный способ развлечься и одновременно активизировать работу мозга.

https://glavred.info/life/tolko-1-iz-5-vidit-pravilnyy-otvet-est-vsego-5-sekund-chtoby-nayti-chislo-10674194.html Ссылка скопирована

Как одно число запутало тысячи людей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головоломки часто позволяют убежать от повседневной рутины и окунуться в мир зрительных головоломок, которые сбивают с толку даже самых внимательных. Такие картинки специально созданы так, чтобы запутать наше восприятие. Они заставляют сомневаться в том, что видишь, и заставляют мозг искать скрытое, даже когда оно буквально "на носу", пишет Главред со ссылкой на jagranjosh.

Одно из таких изображений вызвало настоящий ажиотаж в интернете. На иллюстрации показано много шестерок, среди которых искусно замаскировано другое, нечетное число. Это число спрятано настолько ловко, что его сложно заметить с первого взгляда.

Головоломка - найти число за 5 секунд / фото: jagranjosh

Вам предлагается найти это число за 5 секунд. Включите таймер и попробуйте сосредоточиться на конкретных зонах картинки. Иногда масштабирование может помочь лучше увидеть детали.

видео дня

Если вам удалось найти искомое число - это отличный показатель вашей внимательности. Вы действительно обладаете острым зрением и способностью сосредотачиваться.

А если не удалось - не расстраивайтесь. Это лишь тренировка для глаз и мозга.

Ответ показываем ниже, чтобы каждый смог убедиться, где именно скрывалась "незаметная" деталь.

Разгадка головоломки / фото: jagranjosh

Также ранее предлагалась еще одна интересная головоломка - здесь только гений найдет ошибку на картинке за 5 секунд.

Еще больше интересных головоломок:

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред