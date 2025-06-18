Город в трауре: спасатели прекратили поиски погибших в Киеве, последние данные

Спасатели более 39 часов искали раненых под завалами в Соломенском районе Киева.

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Сотрудники ГСЧС деблокировали из квартир и подъездов более 50 человек / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева длилась 39 часов

Из-под завалов достали тела 23 погибших, всего в столице - 28 погибших и более 140 раненых

Поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева длилась более 39 часов и завершилась сегодня вечером. Из-под завалов были изъяты тела 23 погибших. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Более 39 часов продолжалась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Сегодня в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций", - отметил министр. видео дня

По его словам, только на этом участке из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего в столице в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.

"К ликвидации последствий было привлечено более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работали также специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, беспилотники, поисковые собаки", - рассказал Клименко.

Киев / Фото: Скриншот

Кроме того, спасатели спасли двух человек, еще около 50 удалось деблокировать из квартир и подъездов.

"На месте работали группы психологов, благодаря чему более 220 человек получили неотложную психологическую помощь. Мы использовали все ресурсы, чтобы спасти жизни. Круглосуточно на локации обеспечивали правопорядок более 300 правоохранителей и продолжат это делать до тех пор, пока будет необходимость. Продолжается прием заявлений от пострадавших - уже получено почти 500 сообщений о повреждении имущества. Все данные фиксируются тщательно", - подчеркнул Игорь Клименко.

Удар РФ по Киеву 17 июня - последние новости

Как писал Главред, во время российской атаки в ночь на 17 июня 27 локаций в разных районах Киева оказались под вражеским огнем. Под удар попали жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что враг ударил ракетой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заявил, что страна-агрессор Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.

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Что такое Министерство внутренних дел Украины? Министерство внутренних дел Украины (МВД Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия. МВД Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ведения борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны и обороны особо важных государственных объектов.

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