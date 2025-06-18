Путин мечтает бить ежедневно: Жданов предупредил украинцев о массированных ударах

Жданов прогнозирует, что масштабные удары по Украине будут редкими из-за ограниченных ресурсов РФ.

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Путин хочет терроризировать Украину ежедневно, но ему не хватает ресурсов / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Жданова:

Путин мечтает ежедневно бить по Украине, как Израиль - по Ирану

РФ не имеет ресурсов для ежедневных атак по Украине

Массированные атаки возможны раз в месяц

Лидер РФ Владимир Путин мечтает проводить ежедневные атаки по важнейшим объектам Украины, подобно тому, как Израиль регулярно наносит удары по Ирану. Однако реальные возможности России ограничены. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Путин очень хотел бы устроить нам то же, что Израиль сейчас устраивает Ирану, то есть ежедневные удары по всем важнейшим объектам. Но, к счастью для нас, Россия будет вынуждена действовать в меру своих сил и возможностей: она может, накопив ракеты и подготовив авиацию, лишь раз в месяц устроить нам столь масштабный и кровавый террор (как 17 июня - Главред). Но чаще РФ не в силах это делать", - отметил он. видео дня

Жданов привел данные разведки, согласно которым Россия производит около 2,5 тысяч боевых дронов типа "Герань-2" в месяц, а также 2,7 тысячи дронов "Гербер" и их подделок, то есть вместе примерно 5,2 тысячи дронов в месяц. Это означает, что в среднем Россия может использовать около 170 дронов в день.

Поэтому, по словам эксперта, во время каждого массированного ракетно-дронового налета следует обращать внимание на количество примененных беспилотников. Если их меньше 170, это означает, что остальные дроны накапливаются на складах.

"Вот и в этот раз Россия экономила неделю, запуская в день то 49, то 55, то 120 дронов. А 17-го числа все накопленное она добавила к 170-ти и зашарила по нам за одну атаку более 420 дронов", - рассказал Жданов.

Он прогнозирует, что Россия и в дальнейшем будет действовать по такой же логике - масштабные удары будут редкими из-за ресурсных ограничений. Масштабные атаки могут повторяться лишь в случае наличия большого запаса ракет и дронов на складах.

"Она хотела бы наносить и больше ударов, но у нее не получается. Вряд ли РФ завтра же устроит подобную масштабную атаку. Это может быть только в случае, если у нее есть запас ракет и шахедов на складах, но, по моим оценкам, это очень маловероятно", - подытожил полковник запаса ВСУ.

Воздушная атака РФ 17 июня - что известно

Напомним, в ночь на 17 июня российская армия осуществила одну из самых масштабных атак на Киев за все время полномасштабного вторжения. Враг применил 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

Как сообщал Главред, наибольшие разрушения понесли Соломенский и Дарницкий районы столицы - именно там огонь агрессора нанес наибольший ущерб жилью и имуществу мирных жителей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Россия также применила ракету с кассетной боевой частью, обломки которой были найдены в районе Нивок. Этот тип боеприпасов предназначен для массового поражения людей и является особенно опасным в густонаселенных районах.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что один из самых страшных ударов пришелся на девятиэтажный жилой дом в Соломенском районе. Предварительно, именно баллистическая ракета попала в здание - ее сила была настолько мощной, что снаряд пробил все девять этажей, фактически "сложив" дом до уровня полутора-двух этажей.

Всего в столице в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, ещё более 140 получили ранения.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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