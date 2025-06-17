"У Путина один зритель": политик раскрыл неожиданную цель обстрелов Украины

Политик заявил, что Кремль стремится сломать Украину, рассчитывая на поддержку Трампа в своих действиях.

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Кремль стремится сломать Украину, рассчитывая на поддержку Трампа в своих действиях / Коллаж: Главред, фото: Главред, t.me/dsns

Кратко:

Путин игнорирует Европу, рассчитывает только на лидеров США и Китая

Обстрелы Украины направлены на влияние на Дональда Трампа

Трамп раздражен устойчивостью Украины и желает "закрыть гештальт"

Президент РФ Владимир Путин не учитывает позицию европейских стран и считает, что его уровень - это лидеры США и Китая. Сейчас же его действия направлены на то, чтобы повлиять именно на реакцию Дональда Трампа. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил политик и председатель ОО "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

"Относительно обстрела территории Украины и Киева в ночь на 17 июня, то следует сказать, что у Путина есть все-таки один зритель. И здесь он с Трампом похож, потому что и Путин не считается со странами Европы, не считает, что они его уровень. В первую очередь его уровень - Трамп и Си Цзиньпин. Но сейчас вся игра Путина рассчитана на реакцию именно президента США, то есть он ведет себя так, как реагирует Трамп", - отметил Рыбачук. видео дня

По его словам, между Путиным и Трампом состоялся разговор после одного из ударов по российской авиации, и это могло повлиять на нынешнюю риторику Кремля.

"Особенно на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке Путин преследует цель - запугать украинское общество, по возможности захватить какие-то территории Украины, но еще и то, что нравится Трампу. А Трамп откровенно раздражен тем, что Зеленский не идет на уступки, что Украина не ломается. Поэтому, где-то в глубине души, Трамп тоже надеется, если Путин будет рвать нас на куски, то в конце концов мы сдадимся, согласимся на любые условия и закроем этот гештальт", - резюмировал политик.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

Кроме того, в результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

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Кто такой Олег Рыбачук? Олег Рыбачук - украинский политик и общественный деятель, председатель аналитически-адвокационной организации Центр совместных действий. В 2017-2020 годах - член Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), пишет Википедия.

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