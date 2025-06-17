Отец падает и кричит от горя: из-под завалов дома в Киеве вытащили тело сына

Родители часами стояли под разрушенным 9-этажным домом в Киеве и надеялись на то, что их сын жив.

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Из-под завалов достали тело погибшего мужчины / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Игорь Клименко

Что известно:

РФ ударила ракетой по многоэтажке в Киеве

В результате ударов по Киеву уже 14 погибших

Из-под завалов достали тело мужчины, родители которого целый день надеялись на чудо

Российские оккупанты ударили ракетой по 9-этажному жилому дому в Соломенском районе Киева. В результате этого был разрушен целый подъезд. Спасатели часами разгребали завалы в поисках выживших и погибших. Видео с места происшествия разлетелось в Сети.

Весь мир облетели фото и видео родителей, которые стояли возле дома с надеждой получить хорошую весточку о том, что их сын жив. Но чуда не произошло.

видео дня

Вечером спасатели нашли бездыханное тело мужчины. Родители узнали - это их родной сын.

Убитый горем отец не выдержал такого удара. Он упал на землю и кричал от боли, которая разрывала его сердце. К нему сразу подбежали медики.

Смотрите видео с отцом погибшего мужчины в Киеве:

Из-под завалов достали тело погибшего мужчины / фото: скриншот

Стоит отметить, что незадолго до этого спасатели подтвердили, что они достали из-под завалов тело еще одного погибшего.

Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага подтвердила, что родители опознали тело погибшего сына, пишет Obozrevatel.

Telegram-канал "Украина Сейчас" утверждает, что погибшему мужчине был 31 год, его звали Дмитрий.

В МВД Украины отметили, что сейчас количество погибших в результате российской атаки возросло до 14-ти. Еще 117 человек пострадали.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

Кроме того, в результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

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