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В Раде готовы проголосовать за уменьшение количества депутатов до 300, но есть условие

Юрий Берендий
18 июня 2025, 16:40
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Сейчас нельзя сократить количество нардепов до 300, ведь внести изменения в Конституцию во время военного положения невозможно, заявил Стефанчук.
В Раде готовы проголосовать за уменьшение количества депутатов до 300, но есть условие
В Раде назвали главное условие для уменьшения количества нардепов до 300 / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Стефанчук:

  • Рада не может сократить количество депутатов в период действия военного положения
  • Большинство депутатов готово поддержать сокращение количества нардепов до 300 в первом чтении
  • Сокращение количества нардепов обосновано сокращением населения Украины

Сокращение количества народных депутатов во время войны невозможно, поскольку для этого необходимо внести изменения в Конституцию, а такие изменения запрещены в условиях военного положения. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что еще в начале каденции был подан законопроект по уменьшению количества парламентариев до 300.

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"Но, к большому сожалению, в период военного положения, а до этого ковид был, у нас не было возможностей, внести, потому что во время военного положения мы не можем голосовать изменения в Конституцию", - сказал он.

По мнению Стефанчука, в первом чтении такую инициативу поддержало бы большинство депутатов, после чего ее направили бы в Конституционный суд для заключения.

"Конституционный суд прислал нам со своими оговорками, но я думаю, что эти оговорки могут быть преодолены в парламенте. Далее, я думаю, что этот вопрос также может быть вынесен", - считает председатель ВРУ.

Стефанчук напомнил, что главная роль парламента - представительская, и в условиях перехода на пропорциональную избирательную систему без мажоритарных округов важно сохранять такое количество народных депутатов, которое обеспечит надлежащее представительство всех слоев населения.

Он отметил, что раньше, когда население Украины составляло 52 миллиона, 450 депутатов было обоснованной цифрой. После завершения войны, по его мнению, целесообразно пересмотреть это количество. По его словам, такая инициатива заслуживает внимания.

На вопрос, возможно ли сократить парламент до следующих выборов, Стефанчук ответил, что это вполне реально, но все зависит от сроков завершения войны.

"Поэтому этот вопрос не является номер один для Украины, но очень важен в контексте послевоенного восстановления Украины", - резюмировал он.

Сокращение количества депутатов в Украине - что известно о льготах для нардепов

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 апреля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в связи с сокращением населения Украины рассматривается возможность уменьшения количества народных депутатов с 450 до 300 человек.

Народный депутат IX созыва Александр Федиенко, комментируя вопрос индексации депутатских зарплат, обратил внимание на недостаточный уровень оплаты труда парламентариев. По его словам, размер его заработной платы составляет около 51 тысячи гривен, к которым добавляются 7 500 гривен на транспортные расходы.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13216, которым предлагается повысить размер компенсации за аренду жилья в Киеве для народных депутатов с 650 до 900 гривен в сутки, начиная с 1 мая. Это объясняется ростом потребительских цен в период с 2018 по 2024 годы.

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Кто такой Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

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война в Украине Верховная Рада Руслан Стефанчук
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