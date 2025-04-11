Количество народных избранников может сократиться: Стефанчук дал комментарий

Спикер убежден, что вопрос сокращения депутатов встанет в обществе.

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Стефанчук заявил о возможном сокращении депутатов / Коллаж: Главред, фото ВРУ, УНИАН

Кратко:

Стефанчук заявил о возможном сокращении депутатов до 300

Когда и насколько могут сократить количество депутатов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что из-за уменьшения численности населения Украины возможно сокращение количества народных депутатов с 450 до 300 человек.

В интервью для "Укринформа" спикер парламента напомнил, что еще 29 августа 2019 года Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об изменениях в Конституцию, которым предусматривалось уменьшение численности депутатов до 300.

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Однако Конституционный суд, в составе которого на тот момент были другие судьи, предоставил отрицательное заключение по этому законопроекту, что фактически заблокировало его рассмотрение.

"Хочу напомнить, что еще 29 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду предложения по изменениям в Конституцию, которые предусматривали сокращение количества народных депутатов до 300 человек", - отметил Стефанчук.

Он также подчеркнул, что такое сокращение может быть обосновано объективным уменьшением численности населения страны. По словам спикера, "это отражается на количестве лиц, которые должны быть представлены в едином законодательном органе".

"Когда было 52 миллиона, это одно дело, а сегодня, когда людей намного меньше, бесспорно, вопрос представительства в обществе требует пересмотра. Я думаю, что цифра 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром для дальнейших процессов", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Также Стефанчук выразил убеждение, что вопрос сокращения количества депутатов будет подниматься в украинском обществе. "Я глубоко убеждён, что вопрос сокращения количества народных депутатов, без сомнения, встанет в украинском обществе", - добавил он.

Другие политические новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, издание The Economist отмечало, что в Украине могут состояться выборы уже в июле, а президент Владимир Зеленский якобы созвал совещание по этому вопросу. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию, заявив, что никакого такого совещания не проводилось.

Ранее стало известно, что у Трампа хотят найти решение для завершения войны за 100 дней. Отмечается, что американские чиновники будут создавать "необходимые условия", чтобы Трамп поговорил как с Путиным, так и с Зеленским.

Между тем специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону отметил, что выборы в Украине необходимы и Киев якобы уже согласился их провести.

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Кто такой Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

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