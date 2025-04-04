РФ пытается выторговать у Запада замороженные активы: Зеленский рассказал

Путин отправил переговорщика в США.

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РФ пытается выторговать у Запада замороженные активы / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Вы узнаете:

Россия очень хочет вернуть замороженные активы

Путин отправил переговорщика в США

РФ пытается вернуть свои активы объемом 300 млрд долларов, которые были заморожены на Западе после начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНИАН.

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В украинского лидера спросили, может ли страна-агрессор выторговать снятие санкций в обмен на прекращение огня после визита в Вашингтон кремлевского посланника Кирилла Дмитриева.

"Нам известно, какие дополнительные причины - почему он в Соединенных Штатах. Кроме этого, он был не только в Соединенных Штатах. Мы следим за перемещением наших недругов. И главный вопрос - как вывести 300 миллиардов замороженных активов. Это их главный вопрос", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как сказал президент, Украине известно, что россияне "готовы и предлагают некоторым странам приобрести различную продукцию, включая высокотехнолоничную, на эту сумму, если эти лидеры им позволят вывести эти деньги на закупку товаров в этих странах".

Кроме того, речь идет об авиастроении западных партнеров.

"Но, слава богу, сегодня эти деньги заморожены в Европе. И Европа не собирается их отдавать россиянам. Это важно", - подчеркнул Зеленский.

Судьба замороженных российских активов - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия выразила готовность разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны, но настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп демонстрирует уверенность в своих переговорных возможностях по завершению войны в Украине. В то же время ЕС имеет свой весомый инструмент влияния - замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов евро, которые могут существенно изменить ход переговоров и усилить давление на Москву. Об этом пишет Politico.

Некоторые страны ЕС вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов России. Как отмечает Politico, Европа может пойти на арест этих средств, чтобы обеспечить себе место в переговорах между США и РФ. Среди стран, которые выступают против передачи активов Киеву, называют Францию, Германию, Италию и Испанию, а также самого президента Еврокомиссии.

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