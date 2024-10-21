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"Украина рискует проиграть войну": Стефанчук обратился к союзникам

Марина Фурман
21 октября 2024, 16:09
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Спикер Верховной Рады подчеркнул, что для Путина нет никаких красных линий.
Стефанчук, ВГУ
Украина четко нуждается в помощи от своих партнеров / Коллаж: Главред, фото 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скриншот из видео

В понедельник, 21 октября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что нерешительность партнеров Украины может привести к проигрышу в войне со страной-агрессором РФ.

Стефанчук отметил, что появление войск КНДР в России свидетельствует о том, что для Путина нет никаких красных линий.

"Сам факт привлечения военных из Северной Кореи к войне против Украины должен стать для всего мира последним звонком - что Россия не ожидает каких-то возможных эскалаций. Если мы будем нерешительными, мы вместе проиграем эту войну", - сказал Стефанчук на брифинге в Вильнюсе.

видео дня
Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

По словам Стефанчука, все союзники и партнеры должны осознать, что против Украины действуют три страны, которые "объединены в ось зла" - Россия, Иран и Северная Корея.

"И это три страны, которые имеют ядерный потенциал. И сегодня Украина четко нуждается в помощи от своих партнеров. Нам нужно предоставление своевременного оружия в необходимом количестве. Нам нужны политические решения относительно получения приглашения Украины в НАТО. Нам нужны другие вещи, которые, мы точно знаем, дадут возможность одержать победу", - отметил Стефанчук.

Кто такой Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Вовлеченность КНДР в войну против Украины - последние новости по теме

Как сообщалось ранее, КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, 18 военнослужащих из Северной Кореи еще не успели принять участие в боевых действиях, однако уже попытались сбежать с позиций российских войск в Курской области. Однако их задержали в Брянской области.

Ветеран АТО Тарас Чмут считает, что Северная Корея может стать серьезным игроком в войне в Украине. По словам военного эксперта, КНДР может помочь стране-агрессору РФ в большом мобилизационном ресурсе.

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