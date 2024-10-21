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Солдаты КНДР сбежали с позиций на Курщине: их могут кинуть в бой против ВСУ - СМИ

Юрий Берендий
21 октября 2024, 11:27
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Россия планирует использовать военных из Северной Кореи для штурмовых действий на Курщине, отмечают СМИ.
Солдаты КНДР сбежали с позиций на Курщине: их могут кинуть в бой против ВСУ - СМИ
Россия может использовать войска КНДР для наступления на украинские позиции / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ОК "Запад", скриншот из видео YouTube

Кратко:

  • 18 военных из КНДР сбежали с позиций
  • Россияне задержали "беглецов"
  • РФ может отправить их в наступление на Курщине

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, 18 военнослужащих из Северной Кореи попытались сбежать с позиций российских войск в Курской области. Однако их задержали в Брянской области. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники в разведке.

"Военные из КНДР, которые пытались сбежать с позиций на Курщине, могут быть привлечены в штурмовых действиях против ВСУ. 18 военнослужащих Северной Кореи, которые совершили попытку побега с позиций российских оккупационных войск в Курской области, были задержаны россиянами в Комарицком районе Брянской области", - сообщают источники в ГУР.

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Как сообщают источники, на этих позициях в лесу возле села Колячек Хомутовского района находились около 40 северокорейских инструкторов вместе с 50 российскими военными.

По данным ГУР, северокорейские военные проводили учения для российских военных, обучая их использованию воздушных пуль в военных целях. В то же время российские военные делились с ними опытом современных пехотных боев, накопленным во время так называемой "СВО".

Разведка сообщает, что после завершения учений северокорейских военнослужащих оставили в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района без еды и без дальнейших инструкций на несколько дней.

"14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ. За двое суток, 16 октября пропавшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами. Расстояние от места побега составляло около 60 километров", - заявили источники.

В ГУР добавили, что все 40 северокорейских военных, которые находились на позициях в Хомутовском районе, были перемещены в Льговский район Курской области для участия в наступательных операциях России на территории Курской области.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Вовлеченность КНДР в войну против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал вопрос о возможной отправке Северной Кореей военных в Россию для участия в войне в Украине. По его словам, он не может подтвердить эту информацию, сообщает Reuters. Однако глава Пентагона отметил, что если эти данные подтвердятся, это вызвало бы серьезное беспокойство.

Между тем председатель Парламентской ассамблеи НАТО, конгрессмен Джерри Коннолли, заявил, что КНДР отправила свои войска в Украину для получения боевого опыта.

В свою очередь, председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер отметил, что использование северокорейских военных в составе российских вооружённых сил в Украине следует рассматривать как "красную линию".

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