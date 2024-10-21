Уничтожены дома, авто и много раненых: РФ ударила по Запорожью и Сумах

Российские обстрелы повредили жилые дома и инфраструктуру в Запорожье и Сумской области, сообщили в ОВА.

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Россия ударила по жилым кварталам Запорожья и Сум / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА

Утром понедельника, 21 октября, в Запорожье и Сумах прогремели взрывы. Российские оккупанты нанесли удары по городам баллистикой, авиабомбами и "Шахедами". Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров и Сумская ОВА.

"Взрывы в Запорожье", - написал Федоров.

Взрыв в городе прогремел около 9:10. Перед этим Воздушные силы Украины предупредили об угрозе баллистических ударов для юга Украины.

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Впоследствии Федоров уточнил, что россияне ударили по жилому кварталу Запорожья. По его словам, взрывной волной также повреждения получили многие дома.

"Россия нанесла очередной ракетный удар по центру Запорожья. Пострадало большое количество общественных объектов, в том числе детский сад, общежития, одноэтажные и многоэтажные дома", - рассказал он.

Начальник Запорожской ОВА отметил, что в результате вражеского удара пострадали по меньшей мере пять человек. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

"Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести", - добавил Федоров.

На месте удара работает более 10 единиц спасательной техники.

"Количество пострадавших в результате удара россиян по Запорожью возросло до 6 человек", - сообщил Федоров в 10:56.

По данным ГСЧС Украины, из-за удара РФ в городе частично разрушено двухэтажное здание детского сада. Взрывной волной и обломками также повреждены легковые автомобили, которые находились рядом.

"Пожарные укротили пожар в двух металлических гаражах. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Их количество может увеличиться, поскольку чрезвычайники продолжают поисковые и аварийно-спасательные работы", - добавили спасатели.

Обновлено 11:24: Глава Запорожской ОВА уточнил, что количество пострадавших в Запорожье возросло до семи. Повреждены более 30 домов.

Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

Удары по Сумской области

По состоянию на 11:00 в Сумской области продолжается уже более 13 часов, поскольку ее объявили еще вечером 20 октября. Россияне массированно обстреливают область.

Сумская областная военная администрация сообщила, что утром Россия осуществила массированный авиационный удар по Сумам.

"Россияне направили "Шахеды" на жилой сектор и объекты критической инфраструктуры областного центра. Последствия вражеской атаки уточняются. Начались аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, исполняющая обязанности председателя Роменской районной государственной администрации Валентина Назаренко сообщила, что в ночь на понедельник, 21 октября, российские войска нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района Сумщины.

В результате атаки на энергетический объект произошел пожар, который ликвидировали примерно в 04:00. В результате взрыва несколько населенных пунктов остались без электроснабжения.

"Сейчас все бытовые потребители запитаны к электроснабжению", - добавила она.

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Напомним, в ночь на 21 октября в Киеве воздушная тревога длилась более 5 часов. Российские оккупанты пытались атаковать город дронами, однако все беспилотники уничтожили Силы обороны. Обломки БпЛА упали в трех районах столицы, один человек получил ранения, однако погибших нет.

Также вечером 20 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что повреждены отель, пять многоэтажек, объект культуры, банк, два магазина и 14 автомобилей.

Как сообщал Главред, в ночь на 21 октября 2024 года Россия осуществила массированный удар по Украине. Силам ПВО удалось сбить 59 вражеских БПЛА из 119 обнаруженных целей.

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