Почти 120 ракет и дронов, есть прилеты: РФ массированно ударила по Украине - сколько сбили

Воздушная атака России по территории Украины продолжается, зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры, отметили в Воздушных силах ВСУ.

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Есть попадания по гражданской инфраструктуре - атака РФ продолжается / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Кратко:

119 воздушных целей с территории России атаковали Украину

59 дронов сбили, еще 45 - локационно потеряно

Есть попадания по объектам инфраструктуры Украины

В ночь на 21 октября 2024 года Россия нанесла массированный удар по территории Украины с применением ударных дронов и ракет различного типа. Силам ПВО удалось сбить 59 вражеских БпЛА. Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 09:30 радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и сопровождали 119 вражеских воздушных целей, в частности:

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1 баллистическая ракета "Искандер-М" или KN-23 (с территории Крыма);

1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства над Черным морем);

1 управляемая авиационная ракета Х-31П (также из акватории Черного моря);

116 вражеских беспилотников, запущенных из районов Курск, Орел и Приморско-Ахтарск (РФ).

Сколько воздушных целей было сбито в ночь на 21 октября / Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины работают над отражением атаки врага.

По состоянию на сейчас, подтверждено сбитие 59 российских беспилотников в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.

"Кроме того, 45 российских беспилотников - локационно потеряно. До 10-ти вражеских БпЛА - в воздушном пространстве Украины. Есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Боевая работа продолжается! Информация обновляется", - говорится в сообщении.

Что известно об ударном БпЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 октября российские оккупанты атаковали территорию Украины, с применением ударных БпЛА типа "Шахед" сообщили Воздушные силы ВСУ.

Вечером того же дня враг нанес удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу. В результате российского обстрела пострадали 4 человека, среди них 12-летняя девочка.

В ночь на 21 октября оккупанты попытались атаковать Киев дронами, однако все беспилотники, угрожавшие столице (около десяти), были уничтожены. Пострадал один человек, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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