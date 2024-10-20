В областях раздаются взрывы, есть пострадавшие: Украина под атакой Шахедов, ракет и КАБов

Уже известно о пострадавших в результате вражеских атак.

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Украина под атакой шахедов, ракет и КАБов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скриншот

Российские оккупанты атаковали Украину Шахедами. Во многих областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Известно, что Шахеды залетели с юга и через Сумскую область. Отмечается, что движение ударных беспилотников зафиксировано в Сумской, Киевской, Черниговской, Одесской, Полтавской, Херсонской, Николаевской областях и в других.

Что известно о дроне Шахед / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия. видео дня

Удар баллистикой по Кривому Рогу

Известно, что россияне ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В городе прогремел мощный взрыв.

"Ракетный удар баллистикой. Все работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Находимся в укрытиях или правило двух стен - могут быть повторные пуски", - написал глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

В Сети появилось видео, на котором слышен момент взрыва в Кривом Роге.

Смотрите видео об ударе по Кривому Рогу:

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу / фото: скриншот

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что в результате атаки пострадал один человек. Мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии появились первые фото, на которых видны последствия вражеской атаки. В жилом доме выбиты окна.

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу / фото: Telegram/Свои Кривой Рог

Удар КАБами по Харькову

Россияне ударили КАБами по трем районам Харькова. Об этом сообщает МВД Украины. Попадания были зафиксированы в трех районах города. Уже известно о том, что пострадали 9 человек.

"Повреждены многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили. На местах работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что взрывы были зафиксированы в Киевском и Основянском районах. Повреждены 12 частных домов. Среди пострадавших есть ребенок.

Россияне ударили КАБами по Харькову / фото: Telegram

В результате атаки три района города остались без электроснабжения из-за повреждения линии электропередач.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 19 октября, атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летели на Киев. Известно, что из-за удара дронами в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.

В ночь на 18 октября российская оккупационная армия также осуществила одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Под ударом оказался и Киев.

Кроме того, руководитель ЦПД при СНБО, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко ранее говорил, что российские оккупанты накапливают ракеты для будущей массированной атаки на Украину.

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