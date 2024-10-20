В областях раздаются взрывы, есть пострадавшие: Украина под атакой Шахедов, ракет и КАБов

Российские оккупанты атаковали Украину Шахедами. Во многих областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Известно, что Шахеды залетели с юга и через Сумскую область. Отмечается, что движение ударных беспилотников зафиксировано в Сумской, Киевской, Черниговской, Одесской, Полтавской, Херсонской, Николаевской областях и в других.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удар баллистикой по Кривому Рогу
Известно, что россияне ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В городе прогремел мощный взрыв.
"Ракетный удар баллистикой. Все работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Находимся в укрытиях или правило двух стен - могут быть повторные пуски", - написал глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
В Сети появилось видео, на котором слышен момент взрыва в Кривом Роге.
Смотрите видео об ударе по Кривому Рогу:
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что в результате атаки пострадал один человек. Мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.
Впоследствии появились первые фото, на которых видны последствия вражеской атаки. В жилом доме выбиты окна.
Удар КАБами по Харькову
Россияне ударили КАБами по трем районам Харькова. Об этом сообщает МВД Украины. Попадания были зафиксированы в трех районах города. Уже известно о том, что пострадали 9 человек.
"Повреждены многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили. На местах работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.
Мэр города Игорь Терехов отметил, что взрывы были зафиксированы в Киевском и Основянском районах. Повреждены 12 частных домов. Среди пострадавших есть ребенок.
В результате атаки три района города остались без электроснабжения из-за повреждения линии электропередач.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 19 октября, атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летели на Киев. Известно, что из-за удара дронами в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.
В ночь на 18 октября российская оккупационная армия также осуществила одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Под ударом оказался и Киев.
Кроме того, руководитель ЦПД при СНБО, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко ранее говорил, что российские оккупанты накапливают ракеты для будущей массированной атаки на Украину.
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