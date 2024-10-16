Россия накапливает ракеты для массированной атаки на Украину: все подробности

Андрей Коваленко отметил активность российских военно-транспортных самолетов Ил-76.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-nakaplivaet-rakety-dlya-massirovannoy-ataki-na-ukrainu-vse-podrobnosti-10605932.html Ссылка скопирована

Россия готовит удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Российские оккупанты накапливают ракеты для новой массированной атаки на Украину, подтвердил руководитель ЦПД при СНБО, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко.

Эксперт отметил активность военно-транспортных самолетов россиян Ил-76, которыми враг доставляет ракеты на аэродромы.

"К сожалению, Россия накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Борта типа Ил-76МД транспортируют детали, топливо и сами ракеты", - написал он. видео дня

Также осуществляются перелеты бортов Ту-22м3 и Ту-95МС между аэродромами.

Коваленко не исключает подготовку России к новым ударам.

Удар по Украине - какие прогнозы относительно следующей атаки

К слову, российские оккупанты впервые за 48 суток не атаковали Украину ударными беспилотниками вроде "шахед", этот маневр может быть паузой перед массированным обстрелом. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По состоянию на 13 октября российские оккупанты снарядили Х-101 8 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Также зафиксирована активность военно-транспортного Ил-76, которым Россия доставляет боеприпасы на аэродромы.

В свою очередь, военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что во время следующей ракетной атаки российские оккупанты могут выпустить по Украине до 300 воздушных целей - и ракет, и дронов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига тем временем подтвердил подготовку врага к ударам по ядерным энергообъектам.

Какими самолетами РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред