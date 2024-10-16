План победы Зеленского. Удастся ли его воплотить и выиграть войну

Эксперты отмечают, что план направлен не на то, что украинцы могут делать сами для победы, а на действия западных партнеров.

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Зеленский представил план победы Украины – что говорят эксперты / Коллаж Главреда

16 октября президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады впервые публично презентовал народным депутатам и украинскому обществу план победы Украины в войне против России, который накануне был представлен западным партнерам.

По мнению президента, руководствуясь им, вполне реально закончить войну к концу 2025 года. Однако эксперты, опрошенные Главредом, восприняли озвученные тезисы со скепсисом, ведь выполнение пунктов плана во многом зависит от Запада. Что, соответственно, несет серьезные риски для Украины.

План победы Зеленского – какие пункты содержит

Как заявил президент Зеленский, план состоит из 5 пунктов и 3 секретных дополнений. При этом пункты рассчитаны во времени: четыре из них относятся к военному периоду, а пятый возможен к реализации после окончания военных действий.

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Первый пункт – получение приглашения в НАТО до окончания войны. Это, по мнению Зеленского, станет "свидетельством решительности" и покажет то, в какой роли партнеры видят Украину в архитектуре безопасности.

"В течение десятилетий Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно факт, что Украина не является членом НАТО. И именно это соблазняло Россию посягать на нашу безопасность. И теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным миром", – сказал Зеленский.

Второй пункт, который содержит секретное дополнение (его получили США, Германия, Италия, Великобритания и Франция) – усиление обороны. По словам Зеленского, ключом к его выполнению является:

успешное продолжение операций Сил обороны и безопасности Украины в определенных районах территории РФ для избежания буферных зон на территории Украины;

необратимое усиление позиций Сил обороны и безопасности Украины и уничтожение наступательного потенциала РФ на оккупированной территории Украины;

помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для ВСУ;

вывод ПВО Украины на уровень, достаточный для защиты Украины от ракет и дронов, а также совместное с европейцами российских ракет и дронов в рамках доступа воздушного щита партнеров;

расширение операций в РФ с применением украинских ракет и дронов, а также инвестиции в расширение их производства в Украине.

Третий пункт, который также содержит секретную часть – сдерживание агрессора. Согласно ему, Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны РФ.

"Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа. Когда Россия знает, что ответ будет, и понимает, какой это будет ответ, они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками. И мы знаем эти примеры… То есть пакет сдерживания – это факт, что Россия либо идет в дипломатию, либо идет к потере ее машины войны", – отметил Зеленский.

Зеленский во время презентации плана победы в здании парламента / Офис Президента Украины

Четвертый пункт – стратегический экономический потенциал. Этот пункт также содержит секретную часть и в целом направлен на усиление санкций против страны-агрессора РФ, а также на развитие экономики Украины путем западных инвестиций.

"Украина предлагает Соединенным Штатам вместе с определенными партнерами, в частности, это Евросоюз, частью которого Украина будет, и с другими партнерами в мире заключить специальное соглашение относительно совместной защиты имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала", – рассказал президент и добавил, что соглашение "органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию".

Пятый пункт, реализация которого рассчитана на послевоенное время – применение опыта украинских военных для укрепления обороны Североатлантического Альянса и Европы.

"После этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. И это люди, настоящие люди – наши воины, обладающие реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия, безусловно, с нашими партнерами, с военными НАТО… Мы предполагаем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, дислоцированных в Европе, замещение их украинскими подразделениями. После войны", – сказал Зеленский.

Реакция Запада и России

Оглашая план победы, президент подчеркнул, что партнеры отнеслись к нему "очень практично и внимательно", а команды партнеров "работают над деталями".

Пункты плана победы Украины / Инфографика: Главред

В то же время, по информации AP, Зеленский в сентябре якобы дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им плана победы.

Ожидаемо, что озвученное в Раде в штыки восприняли в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал план победы Украины "эфемерным" и отметил, что в Киеве якобы должны "протрезветь и осознать причины", которые привели к войне в Украине".

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, комментируя план победы, отметил, что он содержит ряд продуктивных шагов. К слову, в поддержку плана победы публично высказывались и оба кандидата в президенты США, Дональд Трамп и Камала Харрис.

Канцлер Германии Олаф Шольц вскоре после того, как Зеленский представил ему план победы, в очередной раз заявил о готовности к разговору с Путиным о "справедливом мире" в Украине.

Байден может согласиться на НАТО?

Эксперты, опрошенные "Главредом" обращают внимание на контекст оглашения плана победы. А именно – на несостоявшееся 12 октября заседание в формате "Рамштайн", на котором как раз и предполагалось обсудить дальнейшее предоставление помощи Украине в рамках плана победы. Теперь Зеленский должен будет представить план победы на саммите ЕС 17 октября в Брюсселе.

По мнению эксперта аналитического центра "Обʼєднана Україна" Петра Олещука, для реализации плана нужна политическая воля западных партнеров.

"Если этого не принимать, то возникает вопрос – готовы ли партнеры брать на себя ответственность за возможные негативные последствия. Украина противостоит уже не только России, но и Ирану с КНДР, при этом не только в контексте поддержки вооружениями, но и конкретными военными подразделениями. Все зависит от политической воли и принципиального решения о том, что они [cтраны Запада] готовы должным образом поддерживать Украину – если такая будет, то в этом плане нет ничего невероятного. Но как убедить в этом партнеров – сказать сложно", – говорит Олещук.

В то же время, считает эксперт, у Украины могут возникнуть сложности с реализацией ряда пунктов. В частности, ряд американских политиков, включая действующего президента США Джо Байдена, высказывались категорически как против вступления Украины в НАТО, так и против предоставления разрешения ударов дальнобойным оружием по территории РФ.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

"Вступление в НАТО требует ратификации всех стран, а в Альянсе есть ряд стран, недружественных к Украине в этом вопросе. Но ключевая позиция будет за США – другие страны так или иначе будут на них ориентироваться. Потому план победы – это прежде всего призыв к США", – отметил Олещук, и добавил, что для Байдена решение по НАТО может стать одним из завершающих аккордов его президентской каденции.

По мнению Олещука, в данный момент позиция Байдена по вопросу приглашения Украины в НАТО может измениться ввиду того, как ведут себя Россия и ее союзники. Именно поэтому в Белом доме могли пойти "на мировую" и предложить переговоры РФ и Северной Корее и тем самым получить возможность для маневра – завершить войну в Украине под соусом защиты от ядерной угрозы. Тем более, что обращая внимание на ядерный шантаж Запад, наоборот, подстегивает авторитарные режимы развивать ядерное оружие, чтобы с его помощью получить гарантии избежания возможных проблем.

По словам политического аналитика Александра Кочеткова, вопрос пакета неядерного сдерживания тесно связан со взаимоотношениями с НАТО, куда Украину пока не готовы принимать на правах равного члена.

"Речь идет о создании системы противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы сделать ее тотальной над всей территорией Украины. А это будет предусматривать базирование в Украине самолетов НАТО (или они хотя бы смогут залетать на территорию и контролировать небо). Соответственно, тут будут базы НАТО или стран-членов НАТО, которые будут обслуживать всю ПРО и ПВО, а также, автоматически, некоторый контингент. И расчет властей на то, что если будут летать самолеты и будут находиться военнослужащие, то в случае агрессии страны НАТО будут вынуждены реагировать более действенно, поскольку может идти речь о гибели военнослужащих НАТО", – отметил Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

И добавляет, что согласно Уставу НАТО, членом Альянса не может стать страна, которая не только находится в состоянии войны, но и имеет противоречия с соседними странами. Поэтому, говоря о приглашении в НАТО, потенциально существует вариант получения от США, Великобритании, Германии, Франции получить гарантии, которыми обладают члены НАТО (в частности, применение 5 статьи Устава НАТО в случае новой агрессии), но без самого членства в Альянсе. Хотя и такой вариант, по словам Кочеткова, пока маловероятен.

Закончится ли война в 2025 году?

По мнению политолога, директора аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, пока план победы больше выглядит как набор желаний Украины, который может не найти взаимности у стран-партнеров.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

"В нем есть большинство пунктов, с которыми трудно не согласиться, но они не стоят ногами на твердой земле. Мы видим готовность Запада остановить войну, но за счет территорий и суверенитета Украины. Это мы видим по заявлениям Шольца, а на вопросе поддержки Украины активно играют и Трамп, и Харрис. И игра идет явно не в пользу Украины. Ведь если победит Харрис, то помощь, возможно, будет, но меньших объемах. А с Трампом возможно все, да и спикер Сената Джонсон артикулировал позицию "ни цента Украине". Потому в целом расчет на то, что Запад будет поддерживать Украину, сколько потребуется, сомнителен, ведь слова политиков часто расходятся с действиями", –считает Золотарев.

Соглашается с коллегой и Александр Кочетков – по его словам, большая проблема плана победы Зеленского заключается в его декларативности, что сродни малореализуемости. Во многом потому, что план направлен не на то, что украинцы могут делать сами, а на действия западных партнеров.

Кроме того, считает эксперт, война в 2025 году может закончиться независимо от плана победы Украины. Например, в случае победы Трамп может попытаться усадить Украину и РФ за стол переговоров и заставлять оппонентов договариваться.

"Пункты плана после оглашения США могут попасть и к России, и к Китаю. Процесс переговоров уже идет – оглашение плана это фиксирует. И, вероятно, нашим врагам могут быть известны и тайные части этого плана, поскольку это является аргументом для принуждения к переговорам. Чтобы, понимая, как нас будут вооружать, враг несколько "трезвел". Процесс идет, и его окончание может быть к 2025 году, но это не имеет прямого отношения к плану Зеленского, это естественный ход процесса", – убежден Кочетков.

Впрочем, готовность Запада к воплощению того или иного плана можно будет оценить уже скоро, после визита Байдена в Германию.

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