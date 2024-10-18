Повреждены дома в трех местах: РФ ударила по Одессе ракетой

На месте попадания нашли кассетный боеприпас.

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РФ ударила ракетой по Одессе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Российские оккупанты атаковали Одессу ракетой. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

РФ ударила ракетой по Одессе / фото: скриншот

Впоследствии стало известно о том, что в областном центре прогремел мощный взрыв. В результате российской ракетной атаки была повреждена жилая застройка.

На месте попадания возник пожар, туда прибыли спасатели.

видео дня

В Сети появились видео с первыми кадрами после попадания вражеской ракеты.

Смотрите видео о ракетной атаке на Одессу:

РФ ударила ракетой по Одессе / фото: скриншот

Сейчас тревога объявлена из-за движения по Одесской области вражеских ударных БпЛА.

По данным местных СМИ, в результате атаки были повреждены здания в трех местах. Кассетная ракета повредила трехэтажный частный дом, 13 частных домов, 3 машины. Информации о пострадавших пока нет.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

В ночь на 17 октября в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за фиксации российских ударных дронов. В столице были слышны взрывы. Власти заявляли о работе ПВО.

В результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева был поврежден многоквартирный жилой дом. Данных о пострадавших не поступало.

В ночь на 16 октября после однодневного перерыва впервые за почти 50 дней российская оккупационная армия снова атаковала города Украины ударными дронами Shahed. Враг пытался ударить беспилотными летательными аппаратами и по Киеву.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах к столице. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

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