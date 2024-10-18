Повреждены дома в трех местах: РФ ударила по Одессе ракетой

Российские оккупанты атаковали Одессу ракетой. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Впоследствии стало известно о том, что в областном центре прогремел мощный взрыв. В результате российской ракетной атаки была повреждена жилая застройка.
На месте попадания возник пожар, туда прибыли спасатели.
В Сети появились видео с первыми кадрами после попадания вражеской ракеты.
Смотрите видео о ракетной атаке на Одессу:
Сейчас тревога объявлена из-за движения по Одесской области вражеских ударных БпЛА.
По данным местных СМИ, в результате атаки были повреждены здания в трех местах. Кассетная ракета повредила трехэтажный частный дом, 13 частных домов, 3 машины. Информации о пострадавших пока нет.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
В ночь на 17 октября в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за фиксации российских ударных дронов. В столице были слышны взрывы. Власти заявляли о работе ПВО.
В результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева был поврежден многоквартирный жилой дом. Данных о пострадавших не поступало.
В ночь на 16 октября после однодневного перерыва впервые за почти 50 дней российская оккупационная армия снова атаковала города Украины ударными дронами Shahed. Враг пытался ударить беспилотными летательными аппаратами и по Киеву.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах к столице. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
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