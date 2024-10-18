Что даст Украине план победы Зеленского: Загородний раскрыл подробности

Эксперт убежден, что благодаря плану победы не будет снижаться поддержка Украины.

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Что даст Украине план победы Зеленского / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Главред

План победы Украины, который представил президент Владимир Зеленский, рассчитан на внешнюю аудиторию. Благодаря ему поддержка Украины не будет снижаться. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Благодаря этому мы добьёмся хотя бы того, чтобы поддержка не снижалась. А Украина за счёт своих ресурсов будет производить вооружения. Плюс – Украине дадут возможность бить по территории России", - сказал Загородний.

В то же время он не исключает, что у Украины будут претензии к западным странам.

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"Украинцы проливают кровь и борются за свободу Европы, благодаря этому американские солдаты не гибнут в странах Балтии. Потому, конечно, у нас будут претензии к западным странам! И конечно же, мы будем задавать свою повестку дня! Пусть теперь оправдываются", - добавил он.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

План победы Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает ключевые пункты плана победы президента Владимира Зеленского из-за опасений относительно эскалации конфликта, сообщает Bild. Шольц считает своим приоритетом не допустить, чтобы война между Россией и Украиной переросла в конфликт между РФ и НАТО.

По словам президента Зеленского, кроме пяти основных пунктов, План победы также содержит засекреченные приложения. Украина настаивает на скорейшем предоставлении помощи согласно тайным положениям этого плана.

Пятый пункт Плана победы предусматривает возможность замещения украинскими подразделениями американских военных контингентов в Европе, что является своеобразной "подколкой", адресованной США. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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