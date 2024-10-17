Тайные приложения к Плану победы: Зеленский объяснил их важность и раскрыл детали

Зеленский вернулся к странам-партнерам Украины с призывом как можно быстрее помочь с выполнением засекреченных приложений Плана победы.

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Зеленский сделал заявление о тайных приложениях к Плану победы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

План победы, кроме пяти открытых пунктов, включает засекреченные приложения. Украина призывает оказать помощь в соответствии с тайными частями Плана победы в кратчайшие сроки. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Брюсселе, передает "РБК-Украина".

"На самом деле у нас есть тайные разделы этого документа, которые имеют чувствительный характер. И по таким чувствительным вопросам мы обычно просим помощи как можно раньше", - сказал он.

В качестве примера, он привел решение разрешить Украине использовать оружие на большие расстояния.

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Президент подчеркнул, что Украина будет использовать собственное вооружение и возможности, но важно, чтобы партнеры продолжали оказывать помощь.

Он добавил, что только благодаря единству в ЕС можно побудить к действиям не только лидеров Евросоюза, но и других мировых лидеров.

Что известно о 5 пунктах Плана победы / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

План победы Украины - что известно о тайных приложениях к Плану победы

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в западные столицы, чтобы представить План победы ключевым союзникам. Однако пока ни один из них не изъявил готовности поддержать эту стратегию, сообщает Associated Press. В конце сентября Зеленский дал партнерам три месяца для принятия основных положений плана.

16 октября Зеленский представил этот план в Верховной Раде, хотя не все его детали были обнародованы. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, некоторые аспекты, в частности относительно необходимого вооружения, не будут публично обсуждаться.

Представляя План победы Украины Владимир Зеленский отметил включение Украины в НАТО. По его словам Россия долгое время использовала геополитическую неопределенность в Европе, в частности, отсутствие членства Украины в НАТО стало одной из причин агрессии со стороны РФ.

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