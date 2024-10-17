Дедлайн до конца года: генерал назвал областные центры, на которые нацелился враг

Генерал отметил, что украинские защитники усиливают свои позиции и готовы дать отпор врагу.

https://glavred.info/ukraine/dedlayn-do-konca-goda-general-nazval-oblastnye-centry-na-kotorye-nacelilsya-vrag-10606091.html Ссылка скопирована

РФ не сможет достичь своих целей до конца года / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", УНИАН

Цели оккупационных войск остаются неизменными. Армия РФ будет пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до окончания этого года. Об этом во время чата на Главред рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Украины Николай Маломуж.

По словам генерала, РФ не сможет захватить два областных центра до конца текущего года, потому что даже во время российского наступления, Силы обороны отходят на выгодные позиции, которые позволяют эффективно обороняться и занимать удобные рубежи.

"ВСУ, отойдя от того же Угледара к другим секторам, готовят укрепленные позиции, то есть мощные инженерные сооружения. Мы планово отходим на них и там, где отошли, на пристрелянных участках фронта наносим вал огня. С Угледаром сложнее, потому что там были укрепления, которые враг занял и теперь может их использовать.", - объясняет бывший глава разведки.

Он подчеркнул, что тактика "выжженной земли" не поможет оккупантам, ведь во время вражеского наступления украинские военные уничтожают большое количество российских военных, и после того, как враг занимает позиции, работают по оккупантам.

Смотрите видео чата с генералом армии Украины Николаем Маломужем:

Николай Маломуж считает, что благодаря укрепленным рубежам и новым поставкам оружия от стран-союзников, в ВСУ остаются все возможности, чтобы эффективно работать в диверсионном, оперативном и огневом формате.

"Все это позволяет не допустить дальнейшего значительного продвижения противника, и до конца года, по моему мнению, больших завоеваний у врага не будет. Поскольку мы при первой же возможности будем наносить контрудары, которых россияне не ожидают, и это обеспечит наш успех", - подчеркнул генерал.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Спикер оперативно-тактической группировки Луганск Анастасия Бобовникова сообщала, что враг пытается всеми силами продвигаться в городе Торецк Донецкой области, по ее словам, линия соприкосновения в населенном пункте постоянно меняется.

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказывал, что российские военные попытаются захватить Покровск в Донецкой области до окончания текущего года. Он отмечал, что на Покровском направлении враг пытается развивать фланговые операции и атаковать с флангов.

Недавно аналитик BILD сообщал, что Силы обороны Украины будут вынуждены выйти из города Селидово на Покровском направлении из-за угрозы окружения. По словам Рьопке, российская армия оккупировала значительное количество населенных пунктов вокруг Селидово, оборону которого удерживает 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред