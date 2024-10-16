'На грани возможного': командир раскрыл серьезную проблему для ВСУ на фронте

Даже в сложных условиях украинские пехотинцы демонстрируют высокий уровень героизма, выносливости и стойкости.

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В армии есть большие пробелы с прикрытием пехоты / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, ОК Запад

Существенной проблемой для украинских военных является недостаточное прикрытие пехоты по всей линии фронта. Об этом сообщил командир батальона "Свобода" Петр Кузик в комментарии 24 Каналу.

По его словам, сейчас в армии есть большие пробелы с прикрытием пехоты от вражеских дронов, особенно на Северском направлении.

"По сравнению с врагом мы слабо прикрываем бойцов РЭБами, пехота почти не прикрыта контрбатарейной борьбой, - рассказывает командир батальона "Свобода". видео дня

Он объясняет, что когда начинается вражеский обстрел, пехота остается фактически один на один. Основная причина проста - нет достаточного количества пушек для контрбатарейной борьбы и боекомплекта. Кроме того, по словам командира, в артиллерии тоже наблюдаются существенные дефициты.

Петр Кузик подчеркивает, что именно в таких условиях приходится кооперироваться с соседними подразделениями, делиться боеприпасами и информацией.

Командир батальона "Свобода" отмечает, украинские пехотинцы показывают высокий уровень героизма, выносливости и стойкости.

"Мы выполняем задачи на грани возможного." - добавляет Петр Кузик.

Кто такой Петр Кузик Петр Николаевич Кузик - украинский политик, военнослужащий, предприниматель, участник российско-украинской войны. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени (2023). Доктор философии по специальности "Публичное управление и администрирование" (2024), пишет Википедия.

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