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Вооружение, авиация и люди: Ступак рассмотрел возможность контрнаступления ВСУ

Анна Косик
16 октября 2024, 04:36
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Немало в 2025 году будет зависеть от западных партнеров и их поддержки.
Вооружение, авиация и люди: Ступак рассмотрел возможность контрнаступления ВСУ
Пока рано говорить о начале контрнаступательных действий ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В течение последних месяцев иностранные издания не только обсуждают возможность мирных переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией, но и способность ВСУ пойти в масштабное контрнаступление в 2025 году.

Однако строить такие прогнозы по состоянию на сегодня не стоит. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Главной причиной, почему сейчас контрнаступление нельзя рассматривать, как реальный сценарий - нехватка ресурсов.

Причем, как и человеческих, так и технических. Эксперт напомнил, что 72 бригада ВСУ, которая держала Угледар истощена. Многие другие бригады недоукомплектованы, а вооружение и авиацию Украине не поставляют в необходимых объемах.

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"Чтобы обеспечить определенное преимущество в воздухе и поддержать наступление, нам нужны сотни единиц авиации. Поэтому я пока не верю в возможность украинского контрнаступления", - пояснил он.

Сейчас также остается непонятным, какой будет поддержка от западных партнеров в следующем году. К примеру, немецкий канцлер Олаф Шольц уже предупредил, что большая дыра в бюджете его страны повлияет на выделение помощи Украине.

"Например, прошлой осенью, в октябре, в США началась эпопея с выделением денег Украине. Это продолжалось до 23 апреля 2024 года. Промедление стоило нам десятки или даже сотни потерянных населенных пунктов. И непонятно, сколько денег на военную помощь будет выделено в 2025 году. Если снова возникнут задержки, о каком контрнаступлении тогда будет идти речь? Забегать вперед так далеко нельзя", - добавил Ступак.

Кто такой Иван Ступак?

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Возможность контрнаступления ВСУ - что известно

Напомним, что Украина может начать контрнаступление в 2025 году, однако только если получит достаточно военной техники от Запада и разрешение на удары по территории РФ.

Ранее о необходимости переносить войну не только на территорию России, но и в Беларусь заявил депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда. Он считает, что Украине не стоит останавливаться, и она должна проводить такие операции, чтобы победить в войне против России.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что ВСУ, еще не дождавшись масштабного контрнаступления, действуют на отдельных участках фронта, чтобы наносить врагу контрудары. Так украинские военные провели успешную операцию, захватив семь российских позиций к северу от Липцов.

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