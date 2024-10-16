Вооружение, авиация и люди: Ступак рассмотрел возможность контрнаступления ВСУ

В течение последних месяцев иностранные издания не только обсуждают возможность мирных переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией, но и способность ВСУ пойти в масштабное контрнаступление в 2025 году.
Однако строить такие прогнозы по состоянию на сегодня не стоит. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Главной причиной, почему сейчас контрнаступление нельзя рассматривать, как реальный сценарий - нехватка ресурсов.
Причем, как и человеческих, так и технических. Эксперт напомнил, что 72 бригада ВСУ, которая держала Угледар истощена. Многие другие бригады недоукомплектованы, а вооружение и авиацию Украине не поставляют в необходимых объемах.
"Чтобы обеспечить определенное преимущество в воздухе и поддержать наступление, нам нужны сотни единиц авиации. Поэтому я пока не верю в возможность украинского контрнаступления", - пояснил он.
Сейчас также остается непонятным, какой будет поддержка от западных партнеров в следующем году. К примеру, немецкий канцлер Олаф Шольц уже предупредил, что большая дыра в бюджете его страны повлияет на выделение помощи Украине.
"Например, прошлой осенью, в октябре, в США началась эпопея с выделением денег Украине. Это продолжалось до 23 апреля 2024 года. Промедление стоило нам десятки или даже сотни потерянных населенных пунктов. И непонятно, сколько денег на военную помощь будет выделено в 2025 году. Если снова возникнут задержки, о каком контрнаступлении тогда будет идти речь? Забегать вперед так далеко нельзя", - добавил Ступак.
Кто такой Иван Ступак?
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Возможность контрнаступления ВСУ - что известно
Напомним, что Украина может начать контрнаступление в 2025 году, однако только если получит достаточно военной техники от Запада и разрешение на удары по территории РФ.
Ранее о необходимости переносить войну не только на территорию России, но и в Беларусь заявил депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда. Он считает, что Украине не стоит останавливаться, и она должна проводить такие операции, чтобы победить в войне против России.
Накануне стало известно, что ВСУ, еще не дождавшись масштабного контрнаступления, действуют на отдельных участках фронта, чтобы наносить врагу контрудары. Так украинские военные провели успешную операцию, захватив семь российских позиций к северу от Липцов.
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