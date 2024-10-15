Выход ВСУ с Курщины и мирные переговоры: какой будет война в 2025 году - прогноз

Страны Запада подталкивают Киев к диалогу с РФ, поскольку не видят у Украины значительных ресурсов для ведения длительной войны, отмечает эксперт.

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Какой будет война в 2025 году - эксперт сделал прогноз / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео YouTube

Агрессивная война России против Украины в 2025 году может претерпеть кардинальные изменения. В частности, страны Запада будут детали активнее давить на Украину для проведения прямых переговоров с Москвой. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Если Украина, в силу разных причин, выйдет из Курской области, могут начаться мирные переговоры. Мы сейчас не говорим о том, почему это может произойти: по личному желанию, после большой просьбы со стороны Запада или из-за того, что нас оттуда вытеснят. Нас подталкивают к переговорам, а до решения вопроса с Курщиной Россия за стол переговоров не сядет", - указывает он.

По мнению Ступака, международные партнеры подталкивают Украину к переговорам с Россией не из-за враждебных намерений, а потому что видят, что у нас недостаточно ресурсов для длительного ведения войны. Эксперт отмечает, что важно реалистично оценивать имеющиеся возможности.

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"Даже президент Чехии Петр Павел - большой друг Украины - но и он, как военный, видит наши ресурсы и говорит, что нужно остановиться", - добавляет Ступак.

Он также считает, что на подконтрольных Украине территориях нужно создать такие условия жизни, чтобы люди на оккупированных территориях сами стремились присоединиться к нам. Это напоминает ситуацию с падением Берлинской стены, которую разрушали не западные, а восточные немцы, поскольку они стремились жить, как на Западе.

"Пить пепси-колу, ездить за границу, путешествовать и смотреть фильмы на видеомагнитофоне. А не жить под руководством Штази, носить серое пальто и придерживаться коммунистического строя", - резюмировал он.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска страны-агрессора России находятся на расстоянии двух километров от Курахово в Донецкой области, отмечает сообщает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

По словам эксперта Ивана Ступака, ситуация в районах Курахово, Селидово и Часового Яра остается крайне тяжелой, ведь стратегическая цель России заключается в том, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, согласно отчету Института изучения войны (ISW), в течение суток 14 октября российские войска вернули контроль над частью территории в районе главного выступа Украины в Курской области РФ.

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