Выход ВСУ с Курщины и мирные переговоры: какой будет война в 2025 году - прогноз

Агрессивная война России против Украины в 2025 году может претерпеть кардинальные изменения. В частности, страны Запада будут детали активнее давить на Украину для проведения прямых переговоров с Москвой. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
"Если Украина, в силу разных причин, выйдет из Курской области, могут начаться мирные переговоры. Мы сейчас не говорим о том, почему это может произойти: по личному желанию, после большой просьбы со стороны Запада или из-за того, что нас оттуда вытеснят. Нас подталкивают к переговорам, а до решения вопроса с Курщиной Россия за стол переговоров не сядет", - указывает он.
По мнению Ступака, международные партнеры подталкивают Украину к переговорам с Россией не из-за враждебных намерений, а потому что видят, что у нас недостаточно ресурсов для длительного ведения войны. Эксперт отмечает, что важно реалистично оценивать имеющиеся возможности.
"Даже президент Чехии Петр Павел - большой друг Украины - но и он, как военный, видит наши ресурсы и говорит, что нужно остановиться", - добавляет Ступак.
Он также считает, что на подконтрольных Украине территориях нужно создать такие условия жизни, чтобы люди на оккупированных территориях сами стремились присоединиться к нам. Это напоминает ситуацию с падением Берлинской стены, которую разрушали не западные, а восточные немцы, поскольку они стремились жить, как на Западе.
"Пить пепси-колу, ездить за границу, путешествовать и смотреть фильмы на видеомагнитофоне. А не жить под руководством Штази, носить серое пальто и придерживаться коммунистического строя", - резюмировал он.
Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, войска страны-агрессора России находятся на расстоянии двух километров от Курахово в Донецкой области, отмечает сообщает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.
По словам эксперта Ивана Ступака, ситуация в районах Курахово, Селидово и Часового Яра остается крайне тяжелой, ведь стратегическая цель России заключается в том, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, согласно отчету Института изучения войны (ISW), в течение суток 14 октября российские войска вернули контроль над частью территории в районе главного выступа Украины в Курской области РФ.
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