Берут "в клещи": экс-сотрудник СБУ назвал, какой город под угрозой захвата РФ

Ситуация в районах Курахово, Селидово и Часова Яра остается безумно тяжелой, задумка России – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
"Противник использует стратегию, которая предполагает реализацию своего преимущества в численности личного состава и наличия корректируемых авиабомб (КАБов), которые работают, как консервный нож. Последний год россияне используют тактику ударов по флангам. Это как в боксе: можно наносить прямой удар по оппоненту и с трудностями пробивать его оборону, а можно бить со стороны по печени и почкам. И вот российская армия научилась действовать именно так. Если она не может взять город в лоб, то пытается его обойти. Тактика привела к падению Авдеевки и Угледара, ведь Угледар не брали в лоб, а взяли в клешни", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт также отмечает, что враг продолжает давление в районе Селидово, но город – это лишь "трамплин для взятия Покровска", поэтому россияне будут пробовать захватить Селидово, чтобы обойти Покровск с разных сторон.
"Такие же действия будут и в отношении Курахово, которое попытаются взять в клещи. Задача – продвинуться от Угледара в направлении Курахово, с юга обрезать сообщение Сил обороны с основной дорогой, и взять сам город. Уничтожить его и оккупировать", - пояснил он.
Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Вместе с тем собеседник обратил внимание на то, что противник попытается именно с юга зайти на позиции ВСУ в Курахово и повторить сценарий Угледара: заставить наши войска ночью оставить позиции и добиться быстрого успеха.
"Именно так выглядит российская тактика, которую противник применяет в боях за все населенные пункты в западной части Донецкой области", - добавил Ступак.
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Ранее сообщалось о том, что два крупных города на востоке под угрозой. Российские оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стягивает резервы и готовит новый штурм. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении, сообщили в ОТГ "Харьков".
Как сообщалось ранее, десантники ВСУ отразили атаку врага. Украинские защитники сорвали штурм подразделений армии страны-оккупанта РФ на Покровском направлении.
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