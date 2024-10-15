Десятки 'двухсотых' и раненых: названы катастрофические потери РФ на востоке

Российские войска продвинулись на Бахмутском направлении, рассказал Андрей Полухин.

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Боец ВСУ рассказал о потерях оккупантов / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Сухопутні війська ЗС України

Украинские защитники фиксируют значительные потери российских оккупантов каждые сутки на востоке, представитель прессслужбы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин.

Как подчеркнул он в эфире Нromadske, в среднем, при 5-6 штурмах малыми пехотными группами от 3 до 6 человек, потери врага составляют от 30 до 50 человек ранеными и уничтоженными.

"Эта цифра не точная, однако может показать среднестатистическую ситуацию потерь россиян в районе Часова Яра", - пояснил украинский защитник.

В то же время он указал на то, что российские войска продвинулись на Бахмутском направлении. Они смогли пройти юго-восточнее Часова Яра.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Вместе с тем представитель 24-й ОМБр предупредил о том, что враг по-прежнему получает централизованно и в большом количестве дроны. Однако, украинские военные результативнее работают дронами, добавляет военный.

"Есть вопросы к качеству их дронов и к пилотам, которые ими пользуются. Однако россияне имеют на месте и профессиональных специалистов, которые могут исправить у БПЛА то, что нужно", - резюмировал Полухин.

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Ранее экс-сотрудник СБУ назвал, какой город под угрозой захвата РФ. Противник попытается повторить сценарий захвата Угледара, предупредил Иван Ступак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что два крупных города на востоке под угрозой. Российские оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как сообщалось ранее, десантники ВСУ отразили атаку врага. Украинские защитники сорвали штурм подразделений армии страны-оккупанта РФ на Покровском направлении.

/ Главред

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