Зеленский: Хотелось бы закончить войну не позже 2025 года

Зеленский презентует Шольцу свой "план победы".

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Зеленский прибыл в Германию / Коллаж Главреда. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский допустил окончание войны в Украине на справедливых условиях уже в 2025 году, но для этого Запад должен помочь заставить Россию сесть за стол переговоров и выполнять свои обязательства.

На пресс-конференции в Берлине в пятницу, 11 октября, Зеленский отметил, что представит план победы Олафу Шольцу во время своего визита в Германию.

Документ содержит объяснения, как принудить Россию к миру.

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"План - принудить Россию к миру, то есть как закончить войну... Хотелось бы не позднее 2025 года. И гарантировать неповторение агрессии", - сказал президент.

Этот план также является "мостом" к проведению саммита мира, который должен поставить "точку" в войне.

"Этот план - не на замену нашей мирной инициативе. А чтобы именно усилить позиции Украины в приближении к миру", - пояснил Зеленский.

Переговоры с Россией - основное

Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, прибыл в Германию. Здесь, в Берлине, должен был состояться "Рамштайн" на уровне глав государств, однако из-за отмены приезда Джо Байдена в связи с ураганом "Милтон" в США мероприятие перенесли.

На сегодня ситуация на поле боя, по свидетельствам экспертов, военных и СМИ, выглядит очень мрачно для Украины - Россия ежедневно медленно продвигается на Донбассе, тем временем страна-агрессор активизировала своих союзников-автократов для продвижения мира "любой" ценой.

Киев же пытается завоевать мир на условиях международного права и не отказывается от оккупированных территорий. Свой "план победы" Зеленский уже презентовал Вашингтону, Украина также параллельно готовится ко Второму саммиту мира, на котором хочет видеть и российскую делегацию.

Банковая неоднократно утверждала, что четким сигналом для Путина было бы приглашение Украины в НАТО или по крайней мере изменение позиции относительно этого Соединенных Штатов.

План победы Зеленского / Инфографика Главреда

Второй саммит мира - что о нем известно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей. По словам главы государства, в конце июля - начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США - ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности. В августе в Турции состоится встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет затронут вопрос о продовольственной безопасности. В сентябре в Канаде состоится встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту. Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

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