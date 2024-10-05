Членство в НАТО в обмен на территории: Украине предлагают 'немецкую модель' мира - FT

Ни Киев, ни его сторонники не предлагают признать суверенитет России над частью оккупированной украинской территории, отметили в Financial Times.

https://glavred.info/ukraine/chlenstvo-v-nato-v-obmin-na-teritoriji-ukrajini-nimecku-model-zavershennya-viyni-ft-10602695.html Ссылка скопирована

Украинские и западные чиновники рассматривают модель "земля в обмен на НАТО" для достижения мира / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Украина и западные партнеры обсуждают компромисс, по которому Киев может получить членство в НАТО, а Москва сохранит де-факто, но не де-юре контроль над оккупированными территориями. Более 18 месяцев во внешнеполитических кругах обсуждается "западногерманская модель" для Украины. Об этом сообщает Financial Times.

В издании утверждают, что ни Украина, ни ее западные союзники не согласны признавать суверенитет России над оккупированными территориями, поскольку это подорвало бы международный правопорядок и могло бы способствовать дальнейшей агрессии Москвы. В то же время, предполагается "молчаливое согласие" на то, что в будущем вернуть эти территории нужно через дипломатические усилия.

"Уступок землей для получения членства в НАТО может быть "единственной игрой в городе", как сказал нам один западный дипломат, но для украинцев это остается табу, по крайней мере публично", - говорится в материале. видео дня

По данным издания, уже в течение полутора лет во внешнеполитических кругах рассматривают так называемую "западногерманскую модель". Западная Германия стала членом НАТО в 1955 году, несмотря на то, что Восточная Германия оставалась под контролем СССР до 1989 года. Эту модель для Украины упоминали бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, а также действующий президент Чехии Петер Павел.

Хотя сторонники этой идеи признают, что такой сценарий вряд ли понравится Москве, некоторые аналитики опасаются, что это может привести к эскалации. Однако членство в НАТО позволило бы Украине защитить свой суверенитет и продолжить свою ориентацию на Запад - цели, которые Россия стремится разрушить.

"Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием. Если будет демаркация, даже административная граница, то мы можем считать (это - Главред) временным и принять Украину в НАТО на той территории, которую она к тому времени будет контролировать", - сказал Петр Павел в интервью чешской газете.

Американский историк Мэри Саротт в своей статье для Foreign Affairs высказывает мнение, что условия членства в НАТО могут быть адаптированы к конкретным обстоятельствам страны. Саротт считает, что Украина должна определить такие границы, которые можно было бы надежно защитить с военной точки зрения, и обязаться не использовать силу для возвращения оккупированных территорий, кроме случаев необходимости самообороны. Вступление в НАТО на этих условиях, по мнению Саротт, могло бы быть представлено Москве как свершившийся факт.

Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине реально стать членом НАТО, даже если часть ее территории останется оккупированной. Он отметил, что существуют способы решения проблемы коллективной безопасности для Украины.

Основное внимание Украины сейчас сосредоточено на получении приглашения в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции 3 октября с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте отметил, что страна делает все возможное для достижения этой цели.

Рютте подчеркнул, что путь к членству Украины в альянсе является необратимым, а Россия не имеет права голоса в этом процессе.

Кроме этого, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники будут решать, возможно ли пригласить Украину в НАТО, даже если часть ее территории остается под российской оккупацией. Он подчеркнул, что если членство в Альянсе будет зависеть от завершения войны и возвращения контроля над всей территорией, это может побудить Россию продолжать агрессию.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред