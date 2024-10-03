Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев: ключевые заявления

Это первый визит Рютте в Украину в новой роли.

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Рютте в Украине / Коллаж Главреда. Фото: НАТО, скриншот видео

Новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Киев в четверг, 3 октября, говорится на сайте организации.

Это первое посещение Рютте Украины в качестве главы Североатлантического Альянса.

Рютте уже провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. После разговора оба дали пресс-конференцию. Главред собрал главные заявления Рютте и Зеленского, сделанные в Киеве 3 октября.

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"Украина - приоритет"

Рютте подчеркнул, что для него было важно в первые дни своего мандата прибыть в Украину и продемонстрировать Киеву и миру свою "совершенно четкую" позицию.

"Я считаю своим приоритетом и привилегией как генсека НАТО усилить эту поддержку и обеспечить, что Украина возобладает", - отметил он.

Рютте подчеркнул, что поддержка Украины также важна и самим странам НАТО.

Сбитие ракет силами НАТО

Президент Владимир Зеленский предположил, что страны НАТО могли бы сбивать ракеты и БПЛА над Украиной, как это делают в Израиле, однако в отношении какой-то единой позиции Альянса нет. Рютте уклонился от ответа.

На "Рамштайне" 12 октября обсудят разрешение на удары вглубь России

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что на следующем заседании в формате "Рамштайн" 12 октября члены Альянса обсудят возможность Украины наносить удары западным вооружениям по территории России.

Это разрешение, по мнению Рютте, не является пересечением так называемых красных линий. По его словам, Украина имеет право себя защищать, а нанесение ударов по военным целям агрессора предусмотрено международным правом.

Вопрос вступления Украины в НАТО

Зеленский подтвердил, что будущее приглашение Украины в НАТО является "непростой задачей", однако приоритетной. В то же время цель Киева — все еще полноценное вступление в Альянс.

"Наша цель – это полноценное членство Украины в Альянсе. Украина может стать 33-й страной-членом НАТО, украинцы заслуживают этого", – сказал Зеленский.

Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешёл в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, впоследствии - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за пост в июне 2024 года, пишет Википедия.

Марк Рютте - назначение в НАТО

1 октября бывший премьер Нидерландов Марк Рютте официально вступил в должность генерального секретаря НАТО, сменив на ней Йенса Столтенберга. Как подчеркнул Рютте в штаб-квартире НАТО, его первым приоритетом в этой должности будет Украина.

Структура НАТО / Инфографика: Главред

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