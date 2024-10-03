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РФ может готовить "большой салют" по Украине ко дню рождения Путина - Коваленко

Яна Ставская
3 октября 2024, 13:19
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Эксперт Александр Коваленко объяснил длительную "паузу" в применении Россией морских "Калибров" по Украине.
РФ может готовить 'большой салют' по Украине ко дню рождения Путина - Коваленко
Удар по Украине - когда РФ может атаковать города / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Российские оккупанты вполне вероятно могут накапливать крылатые ракеты для удара по Украине 7 октября - именно в тот день диктатор Владимир Путин празднует свой день рождения, обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Коваленко отметил, что РФ не применяла "Калибры" морского базирования уже месяц. Однако это - не повод расслабляться, добавил эксперт.

По подсчетам Александра Коваленко, в течение этого периода страна-агрессор могла накопить еще не менее 30 единиц.

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"Например, последний раз Х-101/555 применялись 4 сентября. За это время только с помощью собственного производства в России изготовлено более 60 единиц ракет. А учитывая последнее применение КРМБ "Калибр" (26 августа), можно говорить о накоплении уже более 30 единиц (за счет производства)", - отметил он.

Из этого Коваленко сделал выводы, что РФ может готовить большой ракетный удар по Украине в ближайшие дни.

"Очевидно, что, ограничив удары в сентябре, россияне готовят или "большой салют" на день рождения военного преступника Путина (7 октября), или основательно готовятся к отопительному сезону в Украине", - пояснил он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ракетный удар по Украине - Россия готовит очередной террор

В течение последних нескольких недель российские оккупанты едва ли не ежедневно атакуют украинские города, в том числе столицу, "Шахедами". По словам экспертов, вероятно, причина скрывается в увеличении производства этих дронов-камикадзе в самой России.

Военный эксперт Павел Нарожный напомнил, что август и сентябрь стали рекордными по количеству дронов-камикадзе Shahed, которые запустил враг по Украине. Предположительно, эти дроны РФ накапливала как раз под отопительный сезон в Украине. В среднем, в сентябре, россияне запускали по 44 дрона ежедневно.

Относительно угрозы новой массированной ракетной атаки, то эксперт Алексей Гетьман убежден, что наши военные очень активно готовятся к этому. Также Гетьман вспомнил заявление премьера Дениса Шмыгаля о том, что критически важные объекты имеют защиту - там построено укрытие третьего уровня.

По словам Гетьмана, чем дольше период между атаками, тем больше ракет россияне смогли изготовить, тем следующая атака будет мощнее.

ракета Калибр инфографика
Ракета Калибр - характеристики / Инфографика: Главред

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